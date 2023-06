L'octuple championne paralympique Marie Bochet prendra sa retraite à la fin de la saison prochaine

Elle possède l'un des plus beaux palmarès du ski français. La Savoyarde Marie Bochet, huit fois médaille d'or aux Jeux Paralympiques, annonce ce lundi qu'elle mettra un terme à sa carrière professionnelle à la fin de la saison prochaine, elle qui n'a pas pu monter sur les skis cette saison à cause d'une opération pour soigner une hernie discale.

Donner "une belle fin" à sa carrière

"Ce n'est jamais simple pour un athlète de mettre fin à sa carrière mais ce sera ma dernière saison. J'ai besoin de l'acter pour pouvoir en profiter", explique la skieuse de 29 ans. "J'ai connu une saison blanche due à mon opération et le ski m'a énormément manqué cet hiver, j'ai envie de partager à nouveau ces moments-là avec mes proches, et de donner une belle fin à ma carrière."

Pour sa dernière saison de haut-niveau, Marie Bochet ne veut pas trop se mettre la pression et devrait faire l'impasse sur les grandes échéances comme les Championnats du monde. "Pour l'instant je ne vise pas de globe", poursuit celle qui a remporté 102 victoires en Coupe du Monde. "Je veux faire les courses qui me bottent et sur lesquelles je suis capable de jouer devant, selon mes sensations. Mon dos est réparé mais il n'est pas neuf. Je ne veux pas me mettre la pression du globe."

"Je me suis rendu compte que j'avais vécu tout ce que j'avais à vivre"

Si Marie Bochet entend bien se donner à 100% sur les courses à venir, elle ne se voyait pas prolonger sa carrière jusqu'en 2026 pour participer aux Jeux paralympiques de Milan/Cortina (Italie) pour la cinquième fois après 2010, 2014, 2018 et 2022. Pour rappel, elle avait décroché quatre médailles d'or en 2014 à Sotchi (Russie) et encore quatre autres à Pyeongchang (Corée du Sud) en 2018.

"Les Jeux m'ont construit en tant qu'athlète, ils ont rythmé ma carrière", enchaîne Marie Bochet, malgré un bilan plutôt mitigé lors de ses derniers jeux, avec un médaille d'argent décrochée en Super-G. "A Pékin je me suis rendu compte que j'avais vécu tout ce que j'avais à vivre. J'ai besoin de mettre mon énergie ailleurs. Le travail est fait, j'ai aidé ce milieu à se développer et aujourd'hui on a une relève talentueuse."

La Savoyarde a également le regard tourné vers les Jeux Olympiques de 2024, puisqu'elle fait partie de la commission des athlètes des JO-2024 de Paris. L'occasion pour elle de "voir ce qu'il se passe derrière la vitrine de cette grande machine que sont les Jeux" et "d'apporter (son) expérience."