La biathlète du Haut-Doubs, Lou Jeanmonnot-Laurent, est la nouvelle Bleue en coupe du monde

Dix jours après la fin des championnats du monde 2021 de biathlon en Slovénie, où les Bleus ont décroché 7 belles médailles dont 2 en Or (Emilien Jacquelin en Poursuite et la doublette Julia Simon - Antonin Guigonnat en Relais mixte) et notamment une de Bronze pour le Jurassien Quentin Fillon-Maillet (Mass Start) : c'est le début, ce jeudi, de la 9e manche de la saison de coupe du monde à Nové Město (4 au 7 mars), en République Tchèque.

Avec une petite nouvelle dans les rangs de l'équipe de France : la jeune Franc-Comtoise, Lou Jeanmonnot-Laurent (son nom complet, même si elle apparaît en tant que Lou Jeanmonnot "seulement" sur les documents administratifs de l'IBU, la Fédération Internationale de Biathlon).

À 22 ans, la biathlète de l'Olympic Mont d'Or dans son Haut-Doubs natal est sélectionnée pour la première fois sur le grand circuit mondial : "c'est beaucoup de bonheur, je suis très contente, ça va être 'ouf' ! Je pense que si j'arrive à être à côté de Tiril Eckhoff (la Norvégienne, impressionnante n°1 mondiale du moment), je vais pas la voir très, très longtemps (rires) honnêtement... mais je serai contente de pouvoir skier à côté d'elle un coup, pour voir la limite entre le niveau maximum qu'on peut avoir sur une coupe du monde et le mien actuellement", confie avec lucidité la néanmoins talentueuse Lou Jeanmonnot-Laurent !

Championne du monde Jeunes en 2017 et actuelle 2e de l'IBU Cup, la coupe du monde "B"

Sa promotion dans le gratin mondial, c'est grâce à son statut de brillante 2e du classement général de l'IBU Cup : la coupe du monde "B" où, en 12 courses individuelles cet hiver, elle a notamment décroché 1 podium (3e du Sprint d'Arber, en Allemagne, ce 22 janvier) -le 2e de sa carrière, après sa 3e place déjà en décembre 2019 sur le Super Sprint de Ridnaun (Italie)- mais aussi deux Tops 5 et trois Tops 10, entre le 14 janvier et le 21 février derniers.

Après un petit "coup de mou" l'an passé (33e du général de l'IBU Cup, 25e rang final en 2018-2019), "où je m'étais dit, si je fais encore 2 ans comme ça, j'arrête... ça voudra dire que je serai allée au bout de ce que je pouvais faire et que je pourrai jamais faire mieux... et puis là, donc j'ai continué à reprogresser un petit peu, on va dire... donc, faut que ça continue comme ça (sourire...)", Lou Jeanmonnot-Laurent confirme ainsi son prometteur potentiel.

En 2017, elle était devenue championne du monde Jeunes (Individuelle-10 km) et aussi vice championne du monde (Poursuite), sans oublier sa médaille de Bronze aux Jeux Olympiques de la Jeunesse 2016 (Poursuite) ou encore la 1ere place finale du classement général de l'IBU Cup Junior en 2018 : l'année, également, d'une autre biathlète franc-comtoise, triple médaillée aux JO de Pyeongchang !

"Ah oui, Nanass, la grande soeur" des Bleues du biathlon : Anaïs Bescond, la Jurassienne (34 ans en mai prochain) actuelle 16e de la coupe du monde.