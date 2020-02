La Coupe du monde de ski de retour sur la Verte des Houches

C’est l’événement sportif du weekend ! Les stars du ski mondial retrouvent la Verte des Houches après quatre ans d’absence. Dix millions d’euros ont été investis pour mettre aux normes l’une des plus mythiques pistes de Haute-Savoie. Elle accueillera un slalom samedi et un géant parallèle dimanche.

Chamonix, Haute-Savoie, France

Grand soleil sur Chamonix-Les Houches. Tout est prêt pour le retour de la Coupe du monde masculine de ski sur la Verte. Au pied de cette piste quasi-légendaire, Frédéric Compte savoure le travail accompli par ses équipes. "Il faut dire que l’on revient de loin", souffle le patron du club des sports de Chamonix. Une grosse frayeur liée à la météo et d’importantes chutes de pluie dimanche dernier. "Nous avons eu des torrents de boue et il a fallu construire des barrages pour empêcher cette terre de venir sur la piste. Mais aujourd’hui, elle est parfaite !"

La Verte des Houches se prépare à retrouver ce weekend la Coupe du monde de ski alpin. © Radio France - Richard Vivion

Lifting à dix millions

Ce weekend, la Verte des Houches et son Kandahar (c’est le nom donné à cette étape chamoniarde) va donc renouer avec son glorieux passé. Elle a accueilli à quatorze reprises la Coupe du monde masculine de ski entre 1968 et 2016. Rien depuis quatre ans car la Verte était devenu obsolète. Trop vieille, plus adaptée au ski moderne. Abandonner le ski de compétition ou s’engager sur d’importants travaux ? Les élus de la Communauté de communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc et du Département de la Haute-Savoie ont opté pour la seconde solution Et ce sont dix millions d’euros qui ont été investis dans ce grand lifting.

Les courbes de la Verte ont été redessinées et les infrastructures mises aux normes. "Il faut imaginer qu’avant, la raquette d’arrivée était sur un camping, sans eau ni électricité", détaille Frédéric Compte. Aujourd’hui, tous les câbles et les réseaux optiques sont enterrés. "Nous avons maintenant un stade en plein air prêt à accueillir des compétitions internationales." Et rendez-vous ce weekend pour le premier test avec deux épreuves (slalom et géant parallèle) de la Coupe du monde masculine de ski alpin. Une descente est également programmée sur la Verte en… 2021.

La Vertes des Houches fait partie du patrimoine du ski international et comme tout patrimoine à un moment il faut l’entretenir." - Frédéric Comte, directeur du club des sports de Chamonix.

Frédéric Comte, le directeur du Club des sports de Chamonix, au pied de la Verte des Houches. © Radio France - Richard Vivion

Alexis Pinturault (Courchevel), Clément Noël (Val d’Isère) mais aussi le norvégien Henrik Kristoffersen seront les grands favoris du slalom. Côté français, à suivre également Jean-Baptiste Grange (Valloire). Le double champion du monde a débuté sa carrière sur cette piste le 11 janvier 2004. Julien Lizeroux (La Plagne) sera également au départ. A 40 ans, il a la particularité d’avoir participé aux deux derniers slaloms de Coupe du monde disputés sur la Verte des Houches (2004 et 2005).