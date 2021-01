La course de ski alpinisme Pierra Menta ne sera ouverte qu'aux sportifs des fédérations, une seule journée

"On veut vraiment faire quelque chose, c'est important pour tout le monde" assure Sébastien Blanc, le président de l'association organisatrice de la Pierra Menta, la course mythique de ski alpinisme en Savoie, dans le Beaufortain. Reportée de 2020 à 2021, cette 35ème édition - la course se déroule tous les deux ans - aura bien lieu, mais adaptée à la crise sanitaire : une seule journée, le vendredi 12 mars, et avec un nombre de coureurs réduits. "En règle générale, on est à 215 équipes senior, et 80 équipes jeune. Là, on va passer à un championnat du monde longue distance avec au maximum 40 équipes, et pareil, maximum 40 équipes de jeunes" décrit Sébastien Blanc.

Les organisateurs se sont réunis ce dimanche pour définir le dispositif. Les autorisations sont lancées. Reste évidemment la crainte d'un nouveau confinement, qui remettrait en cause l'édition.

Un protocole sanitaire trop contraignant pour quatre jours de course

"On a travaillé depuis le début de l'année sur des bulles, pour les différents organisateurs, bénévoles et coureurs. Comme ces bulles-là ne doivent pas se mélanger, sur quatre jours, c'est impossible à tenir" développe Sébastien Blanc, le président de l'association qui organise la course, "on est donc parti sur une course sur une journée". Même sur un seul jour, il garantit que "concernant le parcours, on doit tenir nos engagements au niveau de la longue distance, pour les seniors, on aura une belle étape d'environ 3 000 , 3 200 mètres de dénivelé positif".

Tout ce qui est grand public, on ne peut pas le faire - Sébastien Blanc, président du comité d'organisation

La course ne sera ouverte qu'aux sportifs des fédérations, pour faire en sorte qu'il y ait au maximum 80 équipes de 2 qui participent. Sébastien Blanc détaille : "On a habituellement deux catégories de coureurs : les sportifs de haut-niveau, et les très bons sportifs, qui ne sont pas sur des listes ministérielles et autres. On n'a pas le droit de faire des rassemblements de plus de six personnes. Donc tout ce qui est grand public, on ne peut pas le faire".

La Pierra Menta aura donc lieu le vendredi 12 mars avec seulement les équipes des fédérations, "un championnat du monde longue distance, avec la Fédération Internationale de Ski Alpinisme (ISMF) et La Grande Course (LGC)". Comme prévu en revanche, l'épreuve de Coupe de France pour les jeunes - U16, U18 et U20 - est maintenue, elle aussi sur la journée du vendredi. Les fédérations vont donc inscrire leurs coureurs, et les jeunes pourront s'inscrire quant à eux sur le site internet comme d'ordinaire.

Quant aux "sportifs amateurs" qui s'étaient d'ores et déjà pré-inscrits, ils n'ont pas eu encore à payer, et ont été prévenus qu'ils ne pourront pas participer à cette édition.