La "Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc" : l’évènement du chien de traineau en Europe, un partenariat France Bleu

La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc est, l’évènement annuel du chien de traineau en Europe. C’est la course à étapes la plus exigeante dans un décor alpin unique au monde. Un rêve qui perdure depuis plus de 16 ans et dont la prochaine édition aura lieu du 9 au 20 janvier 2021.

Une évasion au cœur de Savoie Mont Blanc

Du 9 au 20 janvier 2021, ce sont 65 mushers et près de 600 chiens athlètes de très haut niveau, venant des grandes nations du mushing européen, qui s’élanceront pour 12 jours de course, près de 400km, et 10 étapes. Les attelages traverseront une 20aine de stations, villages et villes de Savoie Mont Blanc et évolueront sur des parcours variés (nordique, alpin et forestier) à travers les magnifiques paysages de Savoie Mont Blanc.

Les cinq courses de la 17e édition

Pour cette 17e édition, l’équipe d’organisation de La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc propose cinq courses :

La course principale La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc : 25 attelages, 10 étapes, près de 400km.

Le Trophée 1 : du 10 au 12 janvier, 3 étapes, 100km, 10 attelages.

Le Trophée France Bleu : du 13 au 14 janvier, 2 étapes, 62km, 10 attelages.

Le Trophée Eukanuba : du 16 au 17 janvier, 2 étapes, 69km, 10 attelages.

Le Trophée 4 : du 18 au 20 janvier, 2 étapes dont un bivouac, 104km, 10 attelages.

Le dimanche 10 janvier, 21 enfants des montagnes du Giffre se transforment en mushers compétiteurs.

L’Odyssée des Enfants, course de chien de traîneau entièrement dédiée aux enfants, fêtera son 10ème anniversaire à l’occasion de la 17ème édition de La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc. Le temps d’une journée, les enfants évolueront dans les mêmes conditions que les mushers participant à l’étape officielle de Praz de Lys Sommand : mêmes infrastructures, mêmes sites de départ et d’arrivée, speaker et nombreux spectateurs. Chaque apprenti-musher prendra les rennes d’un attelage de 3 ou 4 chiens sur 5km de piste empruntée 1 heure auparavant par l’élite mondiale du mushing.

La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc - ©-Vincent Piccerelle

Où voir la course ?

Un spectacle sur place

Les spectateurs peuvent venir sur place encourager les mushers, au sein des différentes stations alpines qui accueillent La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc. Parcours détaillé et stations étapes disponibles en cliquant ICI.

Un suivi quotidien à distance