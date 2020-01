La Grande Odyssée remportée pour la quatrième fois par le Haut-Savoyard Rémy Coste

Haute-Savoie, France

Rémy Coste, originaire de Megève, a déjà remporté la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc en 2016, en 2018 et en 2019 (il était arrivé deuxième en 2017). Il signe donc cette année un quatrième succès, devant le premier quadruple vainqueur depuis la création de cette compétition. Arrivent sur le podium derrière Rémy Coste l'Espagnol Iker Ozkoidi et la Française Aurélie Delattre.

Nouvelle performance donc pour Rémy Coste, qui garde toutefois la tête froide, et ne veut pas se reposer sur ses lauriers : "à peine la ligne d'arrivée franchie, je me suis tout de suite dit, allez, qu'est ce qu'il faut changer pour l'année prochaine ?" Et déjà il pense à améliorer l'alimentation, l'entraînement, la logistique... les moindres détails, qui prennent toute leur importance lors de la Grande Odyssée selon lui, "contrairement à toutes les autres courses, elle dure 11 jours ! Alors la fatigue s'accumule, les petites erreurs s'accumulent, jour après jour. Et au finale ça fait une différence."

Rémy Coste, à gauche sur la photo, une nouvelle fois vainqueur de la Grande Odyssée - R. Tissot