La Plagne : la piste olympique de bobsleigh prête pour la saison

Elle fait la fierté des Savoyards et pour cause, il en existe seulement 14 dans le monde. La piste de bobsleigh de La Plagne est prête à reprendre du service, comme tous les ans à l'approche de l'hiver depuis sa création il y a 30 ans pour les Jeux Olympiques d'Albertville. Athlètes et touristes vont se partager les 1.800 mètres et 19 virages de cet équipement unique, dont la mise en glace vient tout juste de se terminer. Une préparation qui nécessite deux mois de travail.

Maxence et David font partie des 25 glaciers mobilisés pour la préparation de la piste © Radio France - Nicolas Peronnet

Glacier, un métier à part

Le premier mois est consacré à la production de glace, "150 mètres cubes sont nécessaires, on l'exploite sur 6.800 mètres carrés, c'est la plus grande patinoire de France" plaisante Bruno Thomas, ancien bobeur de l'équipe de France aujourd'hui directeur de la piste. Durant le second mois, entre mi-octobre et mi-novembre, vient le temps de la mise en glace. 25 glaciers sont ainsi mobilisés pour pulvériser, appliquer, lisser. Un travail d'orfèvre, sans formation, pour lequel seul le savoir-faire compte.

"Tout à l'œil et au bras". David, l'un des 25 glaciers

David, en plein effort au virage numéro 6, l'un des plus techniques, est devenu en 20 ans un pro du rabot, "tout à l'œil et au bras". Aujourd'hui, il est capable d'estimer précisément la quantité de glace nécessaire pour chaque virage, "c'est une glace qui est fine et que l'on plaque sur le béton réfrigéré, donc le résultat n'est pas très lisse. Il faut ensuite avec le rabot se concentrer pour le rendre parfait, éviter tous les trous, les bosses, et donner au virage la forme qu'il doit avoir". Le travail est entièrement manuel.

Du haut au bas de la piste, la mise en glace est entièrement manuelle. © Radio France - Nicolas Peronnet

90 kilomètres de tuyauterie dans le béton

Une bonne mise en glace détermine la qualité de la piste pour toute la saison, et le savoir-faire des glaciers de La Plagne n'est plus à démontrer. L'équipe technique prendra ensuite le relais car l'équipement est sous haute surveillance durant les quatre mois d'exploitation, jusqu'à début avril. "L'enjeu est de maintenir l'infrastructure à une température constante, environ -2,5 degrés pour la surface de glace, quelles que soient la météo. les conditions d'ensoleillement, de neige, d'humidité sont changeantes et parfois complètement opposées entre le bas et le haut de la piste" explique Bruno Thomas.

Afin de réguler cette température, de l'eau glycolée circule dans les 90 kilomètres de tuyauterie à l'intérieur du béton. Les entrailles de la piste sont composées de 70 tronçons réfrigérables sur mesure.

La piste de bobsleigh de La Plagne compte 19 virages sur 1.500 mètres chronométrés. © Radio France - Nicolas Peronnet

Entre 12.000 et 15.000 touristes par an

La piste de bobsleigh de La Plagne, malgré un budget de fonctionnement élevé proche du million d'euro annuel, est un exemple réussi de reconversion d'un site olympique. Elle accueille chaque année entre 12.000 et 15.000 touristes pour des descentes en Bob Raft, Speed Luge et Bob Racing. L'ouverture au grand public est prévue le 14 décembre.

Les athlètes pourront profiter du site un peu plus tôt. Dès le 23 novembre, la piste accueillera les entrainements en vue de la coupe du monde de luge junior, prévue du 2 au 4 décembre.