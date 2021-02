La poitevine Léa Serna championne de France de patinage artistique

La patineuse artistique Léa Serna s'est imposée lors de championnat de france élite de patinage artistique à Vaujany en Isère, les 5 et 6 février. A 21 ans, la licenciée du Brian Joubert Poitiers glace remporte le titre avec 170.06 points. C'est son premier titre de championne de France.

C'est une grande joie pour son entraîneur Brian Joubert. " Pour moi, personnellement, c'est mon premier titre de champion de France élite en tant qu'entraîneur. Et puis c'est une gamine qui travaille énormément", se réjouit-il. C'est d'autant mieux que la saison est compliquée avec la crise sanitaire. Les athlètes peuvent s'entraîner, c'est mentalement que c'est plus dur. "Depuis le début de la saison, on s'entraîne pour des événements, des compétitions, qui sont finalement annulés. Mentalement, c'est très difficile pour les athlètes. Il faut se relancer pour quelque chose qui est encore annulé. Je suis content que Léa ne soit pas passée à côté", ajoute Brian Joubert.

Maintenant il espère que Léa Serna sera sélectionnée pour les championnats du monde, s'ils sont maintenus. L'objectif ce sont aussi les JO l'an prochain.