"La poursuite d'une vie" l'ancien biathlète Raphaël Poirée raconte son après-carrière dans un livre

Il y a 13 ans, au sortir d'une carrière couronnée de succès avec notamment huit titres de champions de monde, Raphaël Poirée avait publié un premier livre. Il y traitait de sa jeunesse à La Chapelle-en-Vercors, de ses victoires, de ses duels avec le Norvégien Bjorndalen. Aujourd'hui le Dauphinois installé depuis de longues années en Norvège publie, avec la complicité de l'ancien journaliste Yves Perret, un nouveau livre : "La poursuite d'une vie". Il y reprend les éléments de sa première autobiographie, mais y ajoute aussi de nombreux chapitres sur la suite de sa vie, entre recherche de son père biologique, travail sur les chantiers et les plateformes pétrolières, sans oublier l'accident qui a failli le laisser tétraplégique. Avant la publication de cette autobiographie, Raphaël Poirée se confie à France Bleu.

Un mal être à chasser

"Je n'étais pas moi-même, et je n'avais pas la solution". Raphaël Poirée ne cache pas un mal-être constant, et raconte dans son livre comment il a réussit à s'en débarrasser en partant, avec l'aide d'une émission de télévision norvégienne, à la recherche de son père biologique qu'il n'a jamais connu et dont il retrouve la trace, deux ans après sa mort, en Nouvelle-Zélande. "Le fait de partir en Nouvelle-Zélande, de retrouver mes racines, de retrouver des gens qui ont partagé son milieu, son histoire, ç'a été une délivrance. Je me suis vraiment retrouvé, mais il a fallu que j'attende d'avoir 40 ans".

Une reconversion professionnelle multiple

Bien sûr, Raphaël Poirée est d'abord resté dans le milieu du biathlon. Entraîneur des jeunes en Norvège, puis de l'équipe de Biélorussie, le Dauphinois évolue désormais loin des pas de tir. Sa reconversion l'a même amené jusque sur des plateformes pétrolières ! "Il fallait que je trouve ma voie, et j'aime bien faire des choses qui sortent de l'ordinaire" explique aujourd'hui Raphaël Poirée. "Je me suis donc retrouvé sur une plateforme pétrolière et ça a été vraiment un choc, mais aussi une découverte et une manière de voir que tout ce qui touchait à la construction me plaisait énormément". Aujourd'hui Raphaël Poirée travaille d'ailleurs pour un grand groupe de BTP norvégien.

L'accident qui a failli le laisser tétraplégique

Ce 28 décembre 2009, ne quittera pas l'esprit de Raphaël Poirée. Il est victime d'un accident de quad, alors qu'il dame une piste de ski de fond devant une maison familiale. L'une de ses filles l'accompagne, elle s'en sort sans mal, mais lui est gravement touché. S'en suit une convalescence douloureuse. "Quand on est à un millimètre d'être tétraplégique, c'est de la chance. Mon passé d'athlète m'a aussi aidé à revenir le plus vite possible, mais pour les gens autour de moi ça a été très dur. Pour Liv (son ex-femme, également championne de biathlon) qui a dû répondre à la presse tous les jours, pour les enfants aussi, donc il a fallu en parler beaucoup avec eux. Et c'est vrai que ça nous a énormément rapprochés quand je suis revenu à la maison".

"La poursuite d'une vie", deuxième autobiographie de Raphaël Poirée, est publié ce mardi par la maison d'édition lyonnaise "Les Passionnés de Bouquins".