La première compétition de biathlon sur herbe de l'ouest de la France organisée à Mansigné

Ce week-end, en Sarthe, une compétition de biathlon s'est organisée ... sur l'herbe ! À la base de loisir du lac de Mansigné, l'association Even'Mansigné a enfin pu organiser la première compétition de biathlon sans neige dans l'ouest de la France.

La course à la place du ski

Une surprise pour de nombreux Sarthois qui étaient nombreux à venir tester cette discipline, qui normalement se pratique sur la neige, à ski. A la place, en Sarthe, les participants ont couru avant de tirer à la carabine sur des cibles.

Cette compétition était ouverte aux débutants, et même aux enfants. "On est un peu surpris du monde, de l'engouement et surtout des retours très positifs, explique Pascal Habert, le président de l'association Even'Mansigné. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent le biathlon à la neige, mais qui étaient curieux de voir ça en Sarthe." Cette première édition, il l'attendait avec impatience : cela fait deux ans qu'elle ne cesse d'être repoussée à cause du Covid.

Loïs et Marie Habert, deux parrains de taille pour cette première édition

Et ce week-end, pour cette compétition, il y avait des parrains de taille. En effet, Pascal Habert est l'oncle de Loïs Habert, lui même l'époux de Marie Habert, tous deux champions dans cette discipline. Ils tenaient à être présents, pour tenter de démocratiser ce sport, souvent réservé aux habitants des montagnes. "On s'est rendu compte, il y a quelques années, que le biathlon drainait un public assez impressionnant, explique Loïs Habert. Mais ça reste un public qui aura infiniment peu de chance de pouvoir pratiquer ce sport. Donc, on aime bien pouvoir ouvrir les portes de cette discipline, qui est très élitiste, et permettre à n'importe qui de pouvoir la pratiquer dans des conditions qui sont adaptées."

Selon les organisateurs, environ 2000 personnes étaient présentes autour du lac de Mansigné ce week-end pour assister à cette course. Ils espèrent maintenant pouvoir la réorganiser tous les ans.