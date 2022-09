La préparation de la saison de ski de l'équipe de France perturbée par le changement climatique

Normalement pour les disciplines freestyle (skicross, ski de bosses, ski acrobatique ou snowcross), le mois de septembre rime avec stage de préparation sur un glacier européen. Sauf que cette année, ce sera en Amérique du Sud, à Ushuaia en Argentine ou au Chili, à la Parva ou à Corralco. Les glaciers européens sont fermés par manque de neige.

"On a vraiment besoin de volume pour faire tout ce qui est saut ou autre figure", explique la médaillée olympique Chloé Trespeuch. "D'habitude, la Suisse arrive à nous faire des parcours avec certaines stations qui ont des parcours préformés en terre. Ça minimise les besoins en neige mais là, même ça, ça ne suffit pas", explique la sportive de Val Thorens en Savoie, qui sera en stage à Corralco pour un mois à partir du 5 septembre.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"On y était déjà allé donc on connaît. C'est bien, on fera des longues journées pour se préparer au mieux pour la saison", dit-elle encore. Presque toutes les disciplines, entre le ski alpin, le ski de bosses ou le ski freestyle, ont choisi l'Amérique du Sud. Certains par choix, d'autres par obligation.

Certains ont du sortir le portefeuille pour payer le voyage

Une destination pas forcément la première dans l'esprit et le budget de la Fédération Française de Ski (FFS). "Ça crée des budgets complémentaires", précise Fabien Bernard, le directeur du ski freestyle (ski de bosses, skicross et ski acrobatique) à la FFS. "Pour tout vous dire, on a fait participé les athlètes pour payer le voyage. On est pas en hôtel mais en appartement. On se fait la nourriture", explique encore Fabien Bernard.

"Mais c'est dans leur intérêt de toute façon. Ils sont responsables de leurs carrières sportives et quand on cherche la performance, on y met du sien. La Fédé, on a fait ce qu'on a pu", dit-il encore. Même son de cloche chez Chloé Trespeuch : "les glaciers vont mal mais ce serait trop pénalisant de ne pas aller en Amérique du Sud sachant que notre saison de coupe du monde démarre le 29 octobre", conclut-elle.