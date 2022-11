La prouesse du Pontissalien Mattéo Baud en Coupe du monde de combiné nordique

Il n'y avait pas eu de podium français depuis cinq ans à ce niveau. Le Pontissalien Mattéo Baud a réalisé un exploit ce dimanche 27 novembre, lors du dernier jour de la Coupe du monde de combiné nordique en Finlande. Le jeune homme de 20 ans termine deuxième, avec un saut de 145 mètres de haut. Il se positionne juste derrière un champion de la discipline : le norvégien Jarl Magnus Riibe.

"C'est une très grande joie. Un honneur de pouvoir réaliser une performance comme celle-ci, réagit Mattéo Baud. Je ne m'y attendait pas, du moins pas aussi haut. Je savais qu'il y avait moyen de jouer avec mes sauts et mes courbes de ski, mais de là à faire un podium et une deuxième place face au roi de la discipline, c'est juste incroyable. Je ne peux pas m'empêcher de penser à l'équipe de France, qui rame, entre guillemets depuis des années. Il y a quand même beaucoup de monde derrière et c'est tout une équipe, qui remonte sur le podium", poursuit le franc-comtois.

Mattéo Baud termine 5e au général, à l'issu de ces trois jours de Coupe du monde. Le Jurassien Laurent Muhlethaler, lui, finit sixième et le Pontissalien Marco Heinis 25e.

Une étape à la maison fin janvier

Nul doute que les trois sportifs de la région ne feront pas de figuration non plus le weekend du 21 et 22 janvier. Ce sera le grand retour de la manche française à Chaux-Neuve dans le Haut-Doubs, après trois ans d'absence.