La rouennaise Nathalie Péchalat n'est plus présidente de la Fédération française des sports de glace

Après deux ans de mandat, c'est terminé. La rouennaise Nathalie Péchalat ne restera pas présidente de la Fédération française des sports de glace. Elle a été battue, ce samedi 25 juin 2022, par Gwenaëlle Noury qui totalise 52,8% des voix.

"C'est une honte intersidérale pour l'ensemble des sports de glace" - Nathalie Péchalat

Cette élection de Gwenaëlle Noury est marquée, selon Nathalie Péchalat, du sceau de Didier Gailhaguet, l'ancien président de la fédération. Elle estime qu'il a "téléguidé" la candidature de la nouvelle présidente. Le problème : Didier Gailhaguet a démissionné en février 2020, car il était soupçonné d'avoir couvert un entraineur de patinage artistique, mis en cause pour viols et agression sexuelle.

"C'est la honte intersidérale pour l'ensemble des sports de glace, on revient à un autre système de valeurs, à un autre fonctionnement, à d'autres méthodes qui ne sont pas les miennes", a réagi l'ancienne patineuse, née à Rouen. De son côté, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera souhaite un "plein succès" à la nouvelle présidente et ajoute que "le combat pour la libération de la parole des victimes et la lutte contre les violences sexuelles, impulsés par Nathalie Péchalat, devront être poursuivis."