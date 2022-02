La skieuse marseillaise Camille Cerutti gravement blessée aux Jeux Olympiques de Pékin

Un cri de douleur glaçant. Ce mardi, sur l'épreuve de descente en ski alpin, la marseillaise Camille Cerutti rate sa réception après un saut et chute lourdement. Elle termine sa course dans les filets de sécurité en hurlant de douleur.

Evacuée sur civière, la skieuse de 23 ans souffre notamment d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. "C'est dur, mais plus de peur que de mal [...] J'avais vraiment peur que le tibia soit pété et en fait non, c'était une mauvaise chute mais pas de regrets." a rassuré l'athlète.