La snowboardeuse azuréenne Julia Pereira candidate pour devenir porte-drapeau de la France aux JO d'hiver

La snowboardeuse d'Isola 2000 Julia Pereira fait partie des six athlètes français qui ont fait acte de candidature pour porter le drapeau tricolore lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, le 4 février prochain.

Marchera-t-elle en tête de la délégation tricolore lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, le 4 février prochain ? Julia Pereira, la snowboardeuse d'Isola 2000, a déposé sa candidature pour être porte-drapeau de la France. Et elle n'est pas la seule. Le patineur Guillaume Cizeron, le fondeur Maurice Manificat, le skieur Kevin Rolland (halfpipe) sont candidats, ainsi que la patineuse Gabriella Papadakis et la skieuse Tessa Worley.

Contrairement aux précédents Jeux Olympiques d'hiver où Martin Fourcade avait été le seul porte-drapeau de la France lors de la cérémonie d'ouverture, un homme et une femme seront cette fois choisis. 26 sportifs "ambassadeurs" de leur discipline voteront pour désigner le duo, qui devrait être connu le 26 janvier. Pour Julia Pereira, devenue en 2018 la plus jeune Française médaillée aux JO d'hiver avec l'argent en snowboard cross, et qui revient d'une récente blessure, le symbole serait beau.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les Jeux Olympiques d'hiver auront lieu du 4 au 20 février 2022. Outre Julia Pereira, trois athlètes maralpins sont sélectionnés, tous en ski alpin: Nastasia Noens, Matthieu Bailet et Mathieu Faivre.