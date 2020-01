La Transjurassienne 2020 officiellement maintenue malgré le manque de neige

Besançon, France

Malgré la trentaine de centimètres de neige fraîchement tombée ces derniers jours sur les plus hauts sommets du Massif Jurassien où le manteau neigeux représente désormais plus d'1 m d'épaisseur, l'enneigement reste insuffisant en dessous de 1.200 m d'altitude. Sans oublier le retour de la pluie et des températures qui repartent à la hausse jusqu'en milieu de semaine prochaine, selon les prévisions de Météo France.

C'est pour toutes ces raisons que les organisateurs de la Transjurassienne ont d'ores et déjà tranché ce jeudi, à 10 jours de la 42e édition de la mythique course de ski de fond programmée ce 9 février. La Transju 2020 ne sera pas annulée ! Mais elle devra se courir sur un parcours de repli, qui ne sera définitivement choisi et précisé que ce lundi 3 février par Trans'Organisation...

Environ 50 km entre Lamoura et Prémanon pour le "meilleur" parcours de repli espéré

Le parcours historique de 68 km entre Lamoura (Jura) et Mouthe (Doubs) - qui avait pu être proposé l'an dernier - n'est donc pas possible cette année. Mais les organisateurs de la Transju annoncent pouvoir compter sur plusieurs parcours de repli. Dans "l'idéal", ils espèrent pouvoir proposer entre 50 et 55 km, au départ de Lamoura (Combe du Lac) et jusqu'à une ligne d'arrivée tracée à Prémanon (Vallée des Rennes), via la Forêt du Massacre, le Risoux et le Pré Poncet. Rien d'officiel et de définitif pour l'instant, puisqu'il y a encore pas mal de travaux de renforcement de la piste sur certains secteurs jusqu'à ce dimanche, précise Pierre-Albert Vandel. Malgré tout, c'est une certitude, confirme le patron de la Transju : le parcours finalement décidé sera annoncé ce lundi 3 février à la mi journée, lors de la traditionnelle présentation officielle de la course dans les locaux du Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté à Besançon.