La TransJu'Trail Blanche des Marmots annulée ce mercredi 29 décembre à Morbier dans le Jura

Le parcours du Trail Blanc des Marmots autour de Morbier a dû être annulé après les intempéries de ces derniers jours. Une partie du site a été inondé. Les organisateurs précisent que l'inscription sera entièrement remboursée. La randonnée blanche et les trails 17 km et 7 km sont eux maintenus.

Les pluies de cette fin décembre ont rendu impraticables en plusieurs endroits le parcours du Trail des Marmots autour de Morbier dans le Jura. La mort dans l'âme, les organisateurs ont dû annulé ce rendez-vous réservé aux enfants. Ils précisent que les inscriptions seront entièrement remboursées.

Mais toutes les autres épreuves sont maintenues, et l'édition hivernale du célèbre Trail débute ce mercredi 29 décembre à 16 heures à Morbier sur une distance de 5 kilomètres et en raquettes . Le coup d'envoi de l'épreuve sur 17 kilomètres, en course à pied cette fois, au départ de Chapelle-des-Bois, sera donné par la championne franc-comtoise de biathlon Anais Bescond. Le 7 kilomètres partira lui de Bellefontaine.