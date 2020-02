La Transjurassienne 2020 est annulée

Besançon, France

La météo et le manque de neige ont eu raison de la Transjurassienne 2020. Les organisateurs ont annoncé ce lundi 3 février l'annulation de la 42e édition de la course. C'est la 7e annulation dans l'existence de la Transju (la dernière en 2016). En 2017 et 2018 la course avait du se faire sur un parcours de repli.

Dans un premier temps, les organisateurs avaient annoncé le maintien officiel de la 42e Transjurassienne programmée ces 8 et 9 février. La mythique course de ski de fond est annulé en raison de l'enneigement insuffisant en dessous de 1.200 m d'altitude dans le Massif Jurassien.

Le parcours classique historique reliait Lamoura à Mouthe (68 km),