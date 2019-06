La Transjurassienne abandonne définitivement son arrivée à Mouthe

Chaux-Neuve, France

Ni dites plus "Lamoura Mouthe", dites "Lamoura Chaux-Neuve". A partir de l'année prochaine, toutes les arrivées de la Transjurassienne se feront à Chaux-Neuve (sur le site de la coupe du monde de combiné nordique), et non plus à Mouthe, le parcours d'origine.

C'est l'enneigement très irrégulier de Mouthe ces dernières années au moment de la course qui a poussé les organisateurs à changer l'arrivée. Le site de Chaux-Neuve est situé à 1100 mètres d'altitude, contre 900 mètres pour l'arrivée à Mouthe.

Pérenniser le parcours

"J'ai conscience que cela va froisser les gens de Mouthe, mais l'arrivée à Chaux-Neuve permettra de mieux assurer le parcours, même si nous ne pouvons rien garantir à 100%", explique Pierre-Albert Vandel, le patron de la Trans'organisation.

"Nous voulons désormais fidéliser les gens sur le parcours Lamoura Chaux-Neuve, c'est important, pour plus de clarté", continue Pierre-Albert Vandel. "Les gens avaient parfois du mal à s'y retrouver", conclut le chef de la Trans'organisation.

Incompréhension de maire de Mouthe

Le maire de Mouthe Daniel Perrin lui ne cache pas son agacement. "La Transjurassienne, c'est Lamoura-Mouthe et pas autre chose", commence Daniel Perrin.

"Mais nous pourrions tout à fait imaginer que en cas de manque de neige, la Transjurassienne peut rester là où il y a de la neige, c'était le cas il y a deux ans", achève l'édile, qui regrette que "la Transjurassienne n'arrivera plus jamais à Mouthe."