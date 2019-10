Hockey-sur-glace : Lausanne honore le Grenoblois Cristobal Huet en retirant son maillot et son numéro 39

Arrivé sur les bords du lac Léman à l’été 2012, Cristobal Huet est une des légendes du club de Lausanne. Le LHC où il a joué six saison, l’a samedi honoré en retirant maillot et son numéro 39.

Grenoble, France

Cristobal Huet avait les larmes aux yeux samedi soir, lorsqu’il s’est présenté sur la glace de la Vaudoise Arena, patinoire toute neuve de 9600 places.

Lausanne, qu’il a rejoint à l’été 2012 avant d'y jouer six saisons, lui a rendu un vibrant hommage en retirant son maillot, et son numéro 39.

« Merci de m’avoir accepté comme un des vôtres » Cristobal Huet au public de Lausanne

Accompagné de sa famille, d’amis hockeyeurs, comme les Isérois Stéphane Barin, Yorick Treille et Baptiste Amar, Cristobal Huet a d’abord écouté les louanges de son président. « Tu as fait grandir le club sportivement et humainement » lui a lancé Patrick De Preuz. Ovationné par le public, Cristobal Huet, arrivé au LHC alors que Lausanne était en deuxième division ( le LHC est désormais bien installé en élite ), a ensuite pris la parole. « Merci de m’avoir accueilli, de m’avoir accepté comme un des vôtres, et d’avoir fait de cette ville ma ville » a dit ému, le numéro 39 seul français à avoir jamais remporté la prestigieuse coupe Stanley. Et Cristobal Huet, de s’asseoir ensuite sur le banc vaudois. Car depuis sa retraite en 2018, il est devenu l’entraineur des gardiens du LHC. Il est vraiment chez lui à Lausanne.