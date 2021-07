Le champion olympique de biathlon Martin Fourcade quitte le Vercors et l'Isère pour s'installer ailleurs

Une page se tourne dans la vie de Martin Fourcade, quintuple champion olympique de biathlon à la retraite. Il annonce ce samedi soir, sur ces réseaux sociaux, quitter le Vercors et l'Isère où il vivait depuis 15 ans.

"Parfois on décide de prendre des virages pour continuer à se sentir vivant", écrit Martin Fourcade sur sa page Facebook ce samedi soir. Oui, le champion de biathlon, à la retraite depuis mars 2020, quitte notre département de l'Isère où il s'est installé, à Villard-de-Lans, il y a 15 ans.

Quitter cette terre qui m’a si bien accueillie pour écrire la suite de notre histoire familiale est de ces virages là - Martin Fourcade sur son compte Facebook.

"Mais on ne laisse pas derrière soi 15 ans de vie sans beaucoup de nostalgie et de tristesse. La suite sera belle mais vous allez me manquer les amis", dit-il encore. Un message d'adieu sans pour autant dire la destination qu'il a choisi pour vivre avec sa famille.