Le hockey féminin en plein développement à Dijon

Les joueuses de l'équipe de France de hockey sur glace participent du 24 au 30 avril 2022 au Championnat du monde D1A, le deuxième niveau mondial. La compétition se déroule à Angers. L'occasion de faire parler de ce sport et surtout de sa section féminine, peu mis en valeur en France. Il n'y a que 2 500 licenciées dans tous le pays et un seul championnat national senior, les jeunes joueuses évoluent dans des équipes mixtes. Au Hockey Club de Dijon, elles sont 22 adhérentes pour 207 en tout. En 2021, une section féminine a été créée pour donner plus de place à la discipline

Faire vivre une équipe

Jean-François Jurado est le responsable de la section. Il a également créé une association, Les Reines du palet, qui rassemble une vingtaine de joueuses de 14, 15 ou 16 ans. Elles viennent de toute la France et se rassemblent pour jouer dans des tournois, seulement entre filles. Faire découvrir la vie d'équipe aux filles, c'était le premier objectif de Jean-François Jurado : "parfois, elles peuvent se sentir à l'écart même si elles font partie de l'équipe".

Même constat pour Auxanne, 15 ans, elle joue depuis ses 3 ans, toujours avec des garçons. Elle aime bien le côté "brut" de ce sport réputé masculin, mais jouer avec les filles lui a bien plu : "c'est différent, les filles jouent plus tactique et puis l'ambiance est différente, on rigole plus".

Découvrir le hockey féminin professionnel

L'autre objectif, c'est de faire découvrir le sport professionnel. En février 2022, l'association a emmené les membres en Suède. Elles ont pu y rencontrer des joueuses professionnelles, dont deux joueuses de l'équipe de France, qui jouent en Suède. Une découverte utile pour Clémence, elle est en sport étude et se destine pourquoi pas à une carrière de joueuse professionnelle : "on a vraiment vu que c'était possible de faire du sport professionnel. Ca ouvre des portes et on se dit que ce n'est pas impossible".

En attendant, Clémence ira encourager les joueuses de l'équipe de France à Angers, pour la fin de la compétition.

