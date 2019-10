Le hockeyeur grenoblois Alexandre Texier entame sa saison de NHL avec Colombus

Grenoble, France

France Bleu Isère : Alexandre Texier, vous attaquez dans la nuit de vendredi à samedi votre première saison pleine en NHL, c'est une nouvelle étape dans votre carrière ?

Alexandre Texier : Oui, exactement, c'est un nouveau stade pour moi. Je vais surtout prendre match par match, on verra comment ça se passe par la suite. Les vraies choses commencent. Mais je suis confiant.

FBI : Il y a un an, vous alliez débuter la saison en Finlande, tout très va vite ?

AT : Oui, des fois il y a des opportunités, il faut savoir les prendre. Des fois ça va vite, des fois ça prend plus de temps. Si je suis là aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison, je me pose pas de questions là-dessus. Je veux juste aider l'équipe à gagner.

FBI : Votre entraîneur compte vraiment sur vous, il vous aligne en première ligne, c'est un poste très exposé ?

AT : Il y a de la confiance. Maintenant, il suffit pas d'être en première ligne, ou d'être sur la feuille de match, il faut confirmer et performer. Le plus dur reste à venir, mais c'est aussi le plus plaisant !

FBI : A quoi ressemble votre vie dans l'Ohio ? Depuis le printemps dernier ?

AT : Les débuts c'était un peu la découverte. Maintenant j'ai réussi à m'installer tranquillement, à prendre mes marques. Le peu de temps que j'ai pour moi, ça me permet de bien récupérer je prends soin de moi et de mon corps, parce qu'il faut bien récupérer, les matchs s’enchaînent vite, il y a beaucoup de matchs. Mais mon rythme de vie me convient, je me sens bien ici.