Le jeune Franc-Comtois Oscar Lombardot va déjà découvrir la coupe du monde de biathlon

Quentin Fillon-Maillet n'est plus le seul Franc-Comtois de l'équipe de France masculine de biathlon sur le circuit de la coupe du monde. Le Jurassien, n°3 mondial des deux derniers hivers, est désormais rejoint par Oscar Lombardot !

À 20 ans seulement, le biathlète de l'ES Saugette Ski Montbenoît dans le Haut-Doubs -et plus précisément dans la République du Saugeais- fait partie des 6 Bleus sélectionnés pour la 3e manche de coupe du monde 2020-2021 programmée à partir de ce vendredi (11 au 13 décembre) à Hochfilzen (Autriche).

Fierté et relève du biathlon dans le Haut-Doubs, terre de champions olympiques de biathlon

Oscar Lombardot vient de décrocher sa toute première sélection sur le grand circuit mondial en remportant, lors de ce dernier week-end des 4 et 5 décembre à Bessans (Savoie), les tests internes de la relève du biathlon français.

Prometteur 5e de la Poursuite des championnats du monde Jeunes en 2019, Oscar Lombardot suit ainsi les traces d'une certaine Florence Baverel, la championne olympique 2006 de biathlon.

à lire aussi Toutes les médailles francs-comtoises aux JO d’hiver avant PyeongChang 2018

Même village du Saugeais, Maisons-du-Bois-Lièvremont et même club, l'ESSS Montbenoît toujours présidée par le fidèle Joël Pourchet. "On va pas s'emballer, mais tout le monde est bien sûr très content et fier au club ! Des athlètes qui montent sur des circuits 'coupe du monde', ça se fabrique pas du jour au lendemain", rappelle-t-il en précisant l'importance de la création, en 2009, du stade de biathlon - Florence Baverel à Arçon -toujours dans le Saugeais- qui a permis de centraliser et perfectionner sur un seul et même lieu les entraînements et tout le travail de formation dont a aussi bénéficié, notamment, le jeune Sébastien Mahon (20 ans), autre très prometteur biathlète du club.

La parité franc-comtoise désormais respectée en équipe de France de biathlon

Avec cette toute fraîche arrivée d'Oscar Lombardot aux côtés de Quentin Fillon-Maillet, la Franche-Comté compte donc deux représentants chez les Bleus en coupe du monde de biathlon. Comme en équipe de France féminine où sont sélectionnées, depuis le début de la saison mondiale, Caroline Colombo et Anaïs Bescond, la triple médaillée olympique 2018 !