Le parcours de la Transjurassienne 2022 dévoilé

La Transju nordique 2022 aura lieu les 12 et 13 février. La course mythique partira de La Combe du Lac à Lamoura et ira jusqu'à Chaux-Neuve. Cette année, les conditions d'enneigement ne permettent pas d'aller jusqu'à Mouthe. Un parcours de 60,4 km qui pourra être légèrement rallongé.