Le rêve américain du nageur toulousain Léon Marchand

Léon Marchand a quitté la ville rose après les Jeux Olympiques de Tokyo pour aller s'installer dans la banlieue de Phoenix en Arizona. Il porte depuis les couleurs d'Arizona State University et il a déjà mis la natation américaine à ses pieds. Ce week-end, le Toulousain a réalisé le deuxième chrono de l'histoire en 400 yards 4 nages, lors d'une compétition universitaire américaine importante.

Entre deux bassins, Léon Marchand s'est posé pour nous raconter ses premiers mois passés dans l'ouest des Etats-Unis.

"C'est comme dans les films"

"Le ciel est toujours bleu, on nage à l'extérieur donc c'est vraiment cool. Je suis toujours en short et en tongs." Léon Marchand a un sourire communicatif à l'autre bout du téléphone et il y a de quoi. Déjà parce qu'il s'est parfaitement acclimaté à la vie américaine : "Cela se passe super bien, c'est allé très vite depuis le début. Je dois apprendre la langue, me débrouiller en classe en plus des deux entraînements par jour. Je suis beaucoup plus autonome qu'avant. Le campus est gigantesque, les piscines sont à deux minutes de ma chambre. _C'est un peu ce qu'on voit dans les films, avec 70.000 étudiants et tout le monde qui porte les couleurs d'ASU_. Les premières semaines, tu te dis quand même : est-ce que j'ai fait le bon choix ? Il y a toujours ce petit questionnement parce que j'étais quand même bien à Toulouse. Mais après tu te dis je veux rester en fait. Le seul point négatif c'est ma famille qui est à l'autre bout de la planète", lâche le nageur de 19 ans qui a prévu de rester pour un bail de quatre ans aux Etats-Unis . Le temps de boucler ses études d'informatiques en parallèle de sa carrière de nageur.

Léon Marchand s'entraîne deux fois par jour et six jours par semaine. - Léon Marchand

Il bat (déjà) des records

Léon Marchand a dû s'adapter aux bassins américains mais à en croire les chronos, il n'a pas mis longtemps : "On nage en yards. A Toulouse, je nageais en grand bain et là, on est dans des bassins de 25 yards. Donc 23 mètres à peu près. Je me suis vachement amélioré parce qu'au début les repères étaient compliqués. Je me demandais même pas si j'avais progressé et forcément avec tous les virages, toutes les coulées qu'on fait on s'améliore. On a fait une grosse compétition universitaire à l'automne et j'ai fait le meilleur temps des Etats-Unis sur les 400m 4 nages et 200m 4 nages."

Vendredi 4 mars, Léon Marchand a brillé lors du "Pac-12", compétition universitaire : il a réalisé le deuxième temps de l'histoire sur le 400y 4 nages et est devenu le 7e performeur de l'histoire sur le 200y 4 nages en 3'34''45.

La méthode Bowman

En Arizona, Léon Marchand travaille sous les ordres du maître en la matière, Bob Bowman. Le coach emblématique qui a fait de Michael Phelps une légende (28 médailles olympiques, record dans l'histoire des Jeux). "Il a toujours encadré des internationaux donc il fait attention quand il parle, il articule. Je lui ai aussi expliqué que je voulais continuer à travailler avec Nicolas Castel (directeur sportif des Dauphins du Toec) pour que ce soit plus une collaboration entre les deux. Il a bien sûr compris. Les entraînements sont vraiment adaptés pour ce que j'ai envie de faire, c'est hyper spécialisé. Je le trouve super."

Nicolas Castel, justement, est allé voir Léon Marchand aux Etats-Unis en janvier dernier. Et il a vu une différence : "Physiquement il a déjà un peu évolué et techniquement il y a des choses qui ont changé. Ce n'est pas radical parce que c'était déjà un très bon nageur mais Bob Bowman a mis le doigt sur des petites choses qui paraissent vraiment intéressantes. Je le vois nager vite donc ça laisse penser qu'il pourra faire de belles choses" se réjouit Nicolas Castel.

Léon Marchand va revenir en Europe au printemps pour disputer les championnats du monde en juin puis les championnats d'Europe en août. Avec en ligne de mire, les Jeux Olympiques de Paris 2024 : "Ce sera une compétition de ouf je pense. Sur le sol français en plus. L'objectif c'est de prétendre à une médaille là-bas, c'est que de l'excitation."