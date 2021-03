Le Savoyard Kevin Rolland 8ème des mondiaux de halfpipe

Kevin Rolland était au départ de la finale des mondiaux de halfpipe à Aspen aux Etats Unis. Et le Plagnard nous encore fait des frayeurs dans son premier run avec une lourde chute. Il a assuré au second mais trop juste pour un troisième tour - il a préféré faire l'impasse pour ne pas prendre plus de risque pour sa santé.

Kenvin s'en tient donc avec une miraculeuse place dans le Top 10, 8ème, lui qui a frôlé la mort il y a deux ans. "Good to be back !" a quand même déclaré le champion Savoyard.

Le néo-zélandais Nico Porteous a été sacré .