Alsace : Le skieur Thibaut Favrot vise les JO et les podiums en Coupe du monde

La Coupe du monde de ski alpin reprend ce week-end sur le glacier de Sölden en Autriche. Les femmes disputent le slalom géant ce samedi et les hommes enchaîneront dimanche également avec le géant. C'est l'épreuve de prédilection de Thibaut Favrot. Le skieur originaire de Duppigheim a changé de statut la saison passée en terminant neuvième géantiste mondial, son meilleur classement et de loin.

Thibaut Favrot espère bien encore poursuivre sa progression cet hiver : "La saison dernière, je termine sur ma meilleure performance, une quatrième place en géant à Bansko en Bulgarie. Donc l'objectif d'après, c'est de monter sur le podium, que ça soit 1, 2 ou 3 et aussi de décrocher une qualification pour les Jeux olympiques".

Thibaut Favrot rêve de briller aux JO de Pékin

Ça ne sera pas évident de valider son billet olympique (les Jeux ont lieu à Pékin en février 2022), car il faudra faire partie des quatre meilleurs géantistes français (ce critère peut ne pas être suffisant, car la délégation masculine française n'excèdera pas onze athlètes en ski alpin), alors que la France, menée par Alexis Pinturault, est l’une des nations les plus fortes dans cette discipline.

"Il faudra faire un podium en Coupe du monde, c'est qu'on est capable de performer à très haut niveau et être potentiellement médaillable, analyse Thibaut Favrot. Après, il faudra être régulièrement dans les 10 ou 15 premiers. Les Jeux olympiques ça reste un rêve. Y participer c'est bien, être performant c'est mieux et c'est l'objectif".

"Je suis loin de la maturité"

La préparation estivale et automnale n'a pas été aisée pour les skieurs, car les conditions météo ont souvent été compliquées dans les Alpes. Mais Thibaut Favrot espère être encore plus performant et régulier cet hiver, lui qui a progressé à tous points de vue, physique, technique et mental. Il estime toutefois qu’il n’a pas encore exprimé tout son potentiel.

"À 26 ans, je suis loin de la maturité dans mon sport, explique le skieur de la plaine d'Alsace. Il y a des athlètes qui terminent leur carrière à 42 ans. On va dire que j'ai juste acquis de l'expérience en plus. Maintenant à moi de l'utiliser, de continuer à grandir dans ma carrière de sportif de haut niveau et à envisager encore le meilleur devant moi".

Si Thibaut Favrot ne s’entraîne évidemment plus dans les Vosges, il bénéficie toujours de nombreux témoignages de soutien venus d’Alsace et en particulier des membres du comité départemental de ski du Bas-Rhin qui l’ont formé (et notamment son ancien entraîneur Dany Iselin).

Victor Schuller participera aux épreuves de vitesse

Un autre Alsacien, Victor Schuller, disputera les épreuves de Coupe du monde en descente et en super géant. Le Colmarien de 26 ans a gagné son ticket pour la Coupe du monde, en remportant la saison passée le classement général de la coupe d’Europe de descente (une performance déjà réalisée en 2019).

