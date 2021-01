Le skieur Savoyard Julien Lizeroux met un terme à sa carrière en coupe du monde

Un dernier ballet entre les piquets serrés ce mardi soir à Schladming (Autriche) et Julien Lizeroux quittera définitivement le circuit de la Coupe du monde. Le skieur de La Plagne (Savoie) âgé de 41 ans a annoncé la fin de sa carrière.

C’est une page qui se tourne. Ce mardi soir, à l’issue du prestigieux slalom de Schladming (Autriche), Julien Lizeroux, 41 ans, rangera définitivement ses skis après vingt-une années de présence sur le circuit de la Coupe du monde. Sur l'air des Doors "The is the end", fidèle à son talent de mise en scène sur les réseaux sociaux, le skieur de la Plagne annonce la fin de sa carrière dans une vidéo diffusée sur son compte twitter. On le voit franchir la ligne d’arrivée de la Nightrace, disparaître et atterrir sur son canapé. Exit la combinaison de ski et place au pyjama et pantoufles avec sa compagne, Tessa Worley, la skieuse du Grand Bornand.

Ce mardi, Julien Lizeroux participera à sa 172e épreuve de Coupe du monde. Depuis son premier départ le 23 janvier 2001, il est monté à neuf reprises sur le podium dont trois fois sur la plus haute marche. Il a également décroché deux médailles d’argent (slalom et super-combiné) lors des championnats du monde en 2009 à Val d’Isère.

La Team Valoche, confrérie iconoclaste des réseaux, s'est beaucoup associée au Savoyard et ne pouvait manquer de lui rendre un hommage appuyé. "2020 était une année de merde, mais 2021 ne commence pas mieux avec notre meilleur poulain".