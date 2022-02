Clément Noël champion olympique de slalom, "beaucoup d'émotion" à Ventron où il a commencé

A l'école de ski de Ventron, où Clément Noël a fait ses premières armes, on a suivi de très près l'exploit du Vosgien ce mercredi 16 février. L'athlète, qui a remporté la médaille d'or en slalom aux Jeux Olympiques de Pékin, a "fait vibrer" Hervé Mougel, le directeur du club de ski.

"C'est énorme" !

"C'est vraiment beaucoup d'émotions", a-t-il réagi sur France Bleu Lorraine. "C'est un titre fantastique, car il était intelligent, solide. C'est ce qui qualifie Clément depuis toujours." Alors que l'athlète est arrivé sixième à la première manche, Clément Noël est parvenu à devancer ses concurrents de six dixième à la deuxième. "C'est un battant il ne lâche rien".

"Il a toujours pris beaucoup de plaisir à skier depuis tout gamin", se souvient Hervé Mougel. "On voyait qu'il avait déjà une vitesse de pieds, par des qualités assez exceptionnelle pour son âge. Il a pris les bonnes décisions aussi, je pense. Il a choisi d'aller à Val d'Isère, un club qui avait un peu plus d'envergure et qui pouvait lui procurer une belle progression. Et maintenant ? Maintenant, il arrive au titre de champion olympique. C'est énorme !"

Un titre olympique que salue également la maire de Ventron, Brigitte Vanson, qui n'a rien raté de la course : "Je n'y croyais même pas et je peux vous dire que j'ai eu des messages sur mon téléphone, sur ma boîte mail".

Franchement, on est fier de notre champion, fier de Clément ! - Brigitte Vanson, maire de Ventron

Brigitte Vanson, émue visiblement : "Clément, il le mérite. C'est un garçon qui est humble, il a une simplicité. C'est une force tranquille. On est fier pour Ventron, pour l'USV [US Ventron, club d'origine de Clément Noël NDLR]. On ne peut que se réjouir de cette belle performance. Les Vosges ont leur champion !"

La maire de Ventron prévoit d'organiser une fête en l'honneur de Clément Noël avec sa famille et le village de Le Ménil.