Le Vosgien Fabien Claude a encore faim après sa victoire sur le relais mixte en Coupe du monde de biathlon

Décidément, le Bassurois Fabien Claude apprécie tout particulièrement l'exercice du relais. Ce dimanche en République Tchèque, le biathlète a remporté son deuxième relais de la saison en Coupe du Monde, aux côtés de Lou Jeanmonnot, Caroline Colombo et Eric Perrot. C'est même le troisième lorsque l'on prend en compte sa médaille d'or sur les Mondiaux d'Oberhof il y a deux semaines.

Encore du pain sur la planche

"C'est quand même une très belle saison", confie le Vosgien à France Bleu Lorraine à l'issue de sa course ce dimanche. En l'absence des cadres habituels Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin, c'est lui qui a eu la lourde responsabilité de terminer le relais en 4ème et dernière position. Une mission brillamment accomplie avec un sans faute et un 10 sur 10 au tir. "On sait à quel point le rôle de dernier relayeur est déterminant, donc c'est toujours cool de faire ce 100%", réagit-il.

Reste encore deux étapes de Coupe du Monde avant de profiter de vacances bien méritées, dont la première dès cette semaine à Östersund, en Suède. Et Fabien Claude ne compte pas lever le pied d'ici la fin de la saison, et vise surtout des résultats en individuel. "Je n'ai toujours pas de podium cette saison, et je suis 10ème au classement général de la Coupe du Monde, tout proche du 6ème, donc si ça se passe bien, je peux remonter. Et pourquoi pas même revenir sur le Top 5, ce serait une belle récompense."