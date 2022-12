Les Arcs : la Coupe d'Europe de Big Air Ski reportée faute de neige pour construire le tremplin

Décidemment, le redoux et les températures clémentes ne font pas vraiment les affaires de nos stations de ski des Pays de Savoie. Le manque de neige vient de pousser la station de ski des Arcs et la Fédération française de ski à reporter les épreuves de la Coupe d'Europe de Big Air Ski "Les Arcs Launchpad". Motif : il n'y a pas d'assez de neige sur le snowpark pour construire le module destiné à la compétition. Un tremplin de neige qui doit permettre aux skieurs et skieuses de faire des sauts de 7 mètres de haut et de 15 à 20 mètres de long.

La Coupe d'Europe, prévue les 7 et 8 janvier, est donc reportée à une date ultérieure. Ce report pour manque de neige est plutôt inédit selon la station, qui tient quand même rassurer les touristes, il y a assez de neige aux Arcs pour bien skier sur le domaine.