Les biathlètes de l'équipe de France remontent enfin sur les skis à Bessans, en Savoie

Après un été à se maintenir en forme et à faire du ski sur des roulettes, les biathlètes de l'équipe de france, messieurs et dames, remontent enfin sur des vrais skis... et de la neige. Ils sont en stage durant une dizaine de jours à Bessans, en Savoie, afin de préparer la reprise de la Coupe du monde le 28 novembre à Kontiolahti, en Finlande.

"Ne pas penser à l'annulation de la Coupe du monde"

Toutes les stars de l'équipe de France sont là, notamment la pépite iséroise Emilien Jacquelin. "Ca fait du bien de retrouver des repères sur les skis. Cela nous manquait à tous, on fait ce sport pour la sensation de glisse. Mais tant qu'on ne sera pas en Finlande, ça sera moins évident de se projeter sur la Coupe du monde. Plus vite la vite saison aura commencé plus vite on sera dans une bulle, contrôlé avec moins de chance d'attraper le virus. On essaye de ne pas penser au négatif ni à l'annulation de la Coupe du monde."

Bessans et la technique du Snowfarming

D'habitude, les bleus se préparent en Scandinavie mais cette année tout est différent. La station savoyarde de Bessans utilise la technique du Snowfarming. Dès la fin de l'hiver, elle recouvre la neige avec de la sciure de bois afin qu'elle ne fonde pas. Une fois la saison arrivée, la sciure est enlevée et la neige peut-être utilisée sans attendre de nouvelles chutes.