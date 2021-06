Les clubs de ski vont proposer des licences à prix réduits pour leurs adhérents

Avec la crise sanitaire, beaucoup de clubs de ski ont souffert de la fermeture des remontées mécaniques. Si les mineurs qui font de la compétition ont pu profiter des rares pistes ouvertes pour s'entraîner, les adhérents des clubs loisirs n'ont pas eu cette chance.

La Fédération française de ski (FFS) voulait d'abord faire un geste aux adhérents, en leur proposant des réductions allant de 10 à 20 euros la saison prochaine en fonction du type de leur licence. "On veut vraiment remercier nos licenciés qui ont su être patients et qui sont toujours les forces vives de la fédération", explique Anne-Chantal Pigelet Grevy, présidente du Comité de ski du Mont-Blanc (74).

Mais la FFS veut surtout s'assurer que les skieurs feront de nouveau le choix de skier dans des clubs. "L'envie de skier sera certes toujours là, voire accrue, après cette saison de frustration. Mais avec la covid, beaucoup sont retournés à des pratiques sportives individuelles, chacun dans son coin", regrette Michel Vion, président de la Fédération française de ski. Il entend aujourd'hui "remotiver les troupes", pour pousser les licenciés à se retrouver et skier de nouveau ensemble.

Cette réduction des prix à l'échelle du pays représente un investissement de 700.000 euros pour la Fédération française de ski. Elle a en fait suivi le mouvement de plusieurs autres fédérations sportives, qui ont également préféré cette politique incitative à un remboursement des licences, qui aurait été "trop compliqué à mettre en oeuvre" selon Michel Vion.

Il faut remotiver les troupes - Michel Vion, président de la FFS

En outre, la FFS va également injecter 300.000 euros dans une vaste campagne de communication prévue pour cet automne, sur Internet et notamment les réseaux sociaux. Elle servira à mettre en avant les activités des clubs, en mettant l'accent sur leur nouveauté et leur diversité.

Pour encourager la reprise en Haute-Savoie, le Comité de ski du Mont-Blanc prévoit de mettre en avant de juin à octobre les pratiques estivales du ski, à travers le Summer ski Festival. Il s'agit d'une série d'événements organisés dans des stations haut-savoyardes et ouverts à tous, licenciés ou non. Le premier rendez-vous a lieu dimanche 20 juin, aux Contamines-Montjoie, pour promouvoir le ski de fond et le biathlon. Les autres étapes auront lieu à Évian-les-Bains, Les Carroz, Habère-Poche, Le Semnoz, et Ballaison.