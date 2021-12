Les Franc-Comtois font belles figures à la coupe du monde de biathlon

Deux médailles d'argent pour des Jurassiens à la coupe du monde de biathlon à Östersund en Suède. Ce samedi, chez les femmes Anaïs Bescond a terminé deuxième de la poursuite devançant l'autre Française Anaïs Chevalier-Bouchet. Après un an et demi sans podium, la Morberande a réussi une belle performance en réalisant un 20/20 à la carabine. Mais la Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland, trop forte pour les Françaises, s'est emparée de la première place du podium.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une autre Française a participé à cette poursuite. Justine Braisaz-Bouchet a terminé à la 12e place malgré le meilleur temps sur les skis 26 minutes et 52 secondes. Julia Simon s'est classé 25e et Chloé Chevalier 33e.

Cette victoire me fait plus que plaisir. Je ne vais pas dire que je n'y croyais plus, mais que c'est difficile après plein de courses sans podium. - Anaïs Bescond

Chez les hommes, le natif de Champagnole, Quentin Fillon Maillet, continu de monter sur les podiums après la troisième place gagné lors du sprint jeudi dernier, lui et l'équipe de France ont récidivé mais cette fois au relais. Les tricolores ont terminé deuxième devant les Russes et derrière les Norvégiens. Une victoire notamment grâce à l'athlète de 29 ans qui a réalisé une belle performance à la carabine avec 10 tirs sur 10 et il a surtout réussi à rattraper les 30 secondes de retard des Bleus.

J'ai senti que le Russe commençait à traîner. J'avais juste à donner le meilleur de moi-même et à attendre l'erreur de mes adversaires pour rattraper les 30 secondes de retard. - Quentin Fillon Maillet.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce dimanche, la compétition se poursuit pour nos champions Français. Les hommes participeront à la poursuite et les femmes au relais.