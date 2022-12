Les Gets : deux enneigeurs dégradés en bas des pistes de ski

On sait que certains ne cautionnent plus vraiment la pratique du ski, surtout quand la neige est produite artificiellement. Mais dans la station des Gets en Haute-Savoie, d'autres ont visiblement décidé d'aller plus loin. Deux enneigeurs qui se trouvent juste en bas des pistes ont été dégradés et rendus inutilisables dans la nuit de samedi à dimanche.

Entre 3 et 4 000 euros de réparation

Le message, inscrit à la bombe de peinture rouge sur l'un des enneigeurs est clair : "Pas de ski sans neige." En plus du tag, le ou les auteurs ont aussi sectionné les câbles d'alimentation du moteur, de la station météo et des gyrophares des deux machines. Selon la Sagets, la société qui gère le domaine skiable, il va falloir débourser entre 3 et 4 000 euros pour remettre les deux enneigeurs en état.

"Et le préjudice sera encore plus important si on ne peut pas faire skier les gens", ajoute Benjamin Mugnier, le directeur marketing et commercial de la Sagets. "On ne comprend pas qu'on dégrade notre outil de travail... Derrière, il y a 240 salariés et toute une commune qui tourne grâce à l'activité touristique." Ces dégradation et l'impossibilité d'utiliser provisoirement ces canons tombent d'autant plus mal que les Gets, comme d'autres stations des Pays de Savoie, manque de neige en ce moment .

Un plainte a été déposée

Une plainte a été déposée à la gendarmerie. Pour le moment, ces dégradations n'ont pas été revendiquées. Mais l'inscription à la bombe rouge est accompagnée d'un symbole qui ressemble à un sablier dans un cercle et qui rappelle le logo d'Extinction Rebellion, ce mouvement de désobéissance civile qui mène des actions coup de poing pour alerter sur le changement climatique.