Les Jeux paralympiques de Pékin débutent ce vendredi dans l'ombre de la guerre en Ukraine

Les Jeux olympiques d'hiver à peine terminés, place aux Paralympiques. Pékin, capitale de la Chine accueille la compétition du 4 au 13 mars dans un contexte géopolitique très tendu, en raison de l'offensive russe en Ukraine. Les autorités chinoises doivent toujours composer avec la menace du Covid-19 et les Jeux se tiendront dans une bulle sanitaire.

La cérémonie d'ouverture de vendredi soir (13h en France) au stade olympique de Pékin, le fameux "Nid d'oiseau", encore dirigée par le réalisateur Zhang Yimou ("Épouses et Concubines", "Vivre!") s'annonce grandiose. Mais les Paralympiques sont pris malgré eux dans la déflagration géopolitique entraînée par le dossier ukrainien.

Les athlètes russes et biélorusses autorisés sous bannière neutre

Malgré le conflit en Ukraine, le Comité international paralympique (CIP) a autorisé mercredi les athlètes russes et biélorusses à participer aux Jeux sous bannière neutre. Les sportifs des deux pays concourront "sous le drapeau paralympique et ne figureront pas au tableau des médailles", a précisé le CIP. Cela ne change pas grand chose pour les Russes qui étaient déjà contraints de participer sous les couleurs du Comité russe olympique en raison des sanctions visant la Russie pour dopage.

Le Comité international paralympique a parallèlement indiqué mercredi qu'il tiendrait une assemblée générale extraordinaire "courant 2022" en conséquence de la crise ukrainienne. Un vote aura lieu "sur l'opportunité de faire du respect de la Trêve olympique une condition d'adhésion et sur l'opportunité de mettre fin à l'adhésion du Comité paralympique russe et du Comité paralympique biélorusse", a-t-il souligné. "Le CIP n'organisera aucune manifestation en Russie ou en Biélorussie jusqu'à nouvel ordre."

La délégation ukrainienne est arrivée à Pékin

Malgré les combats et les bombardements dans leur pays, les athlètes ukrainiens sont bien arrivés à Pékin, a confirmé le Comité international paralympique. "Je suis ravi de dire qu'il y a quelques heures à peine, l'équipe ukrainienne, composée de 20 athlètes et de neuf guides, est arrivée sans encombre à Pékin", a déclaré lors d'une conférence de presse Andrew Parsons, le président de l'organisation internationale.

La semaine dernière, le président concédait que "faire venir l'équipe à Pékin sera un défi gigantesque". Lors de l'édition 2018 à Pyeongchang, les Ukrainiens s'étaient illustrés avec plusieurs podiums en ski et en biathlon. La délégation avait décroché 22 médailles (dont sept en or) et terminé sixième du classement.

650 sportifs de 49 pays, 19 sportifs français

Lors de cette édition, Pékin s'apprête à accueillir quelque 650 sportifs de 49 pays. Les athlètes s'affronteront dans six sports : biathlon, curling en fauteuil roulant, hockey sur luge, ski alpin, ski de fond et snowboard.

La délégation française devrait être composée de 19 sportifs, avec la présence en ski alpin de sa star Marie Bochet. Comme les JO le mois dernier, ces 13e Paralympiques se dérouleront avec un nombre limité de spectateurs, en raison des restrictions sanitaires.

Les trois principales villes de compétition seront encore Pékin et, en montagne, Zhangjiakou, 120 km au nord-ouest de la capitale chinoise, et Yanqing, 75 km au nord-ouest. Pékin accueillera les sports de glace (hockey sur luge et curling), Zhangjiakou le ski de fond, le biathlon et le snowboard et Yanqing sera le théâtre des épreuves de ski alpin. Médiatiquement peu exposés, les parasportifs vont profiter de cette dizaine de jours paralympiques, où la météo devrait être plus clémente que pendant les Jeux olympiques, avec plusieurs jours de décalage, pour être mis en lumière.

Pékin, première ville à accueillir les Jeux d'été et ceux d'hiver

Pékin deviendra à cette occasion la première ville au monde à accueillir des Jeux paralympiques estivaux (2008) et hivernaux (2022). Une différence tout de même avec les JO : la mascotte ne sera pas Bing Dwen Dwen, le célèbre panda costumé, mais une "lanterne vivante" prénommée Shuey Rhon Rhon, nom qui évoque la fusion de la neige et du chaud. Si les sports d'hiver sont encore peu pratiqués en Chine, ils ont connu un développement fulgurant en 10 ans, avec la construction de centaines de stations de ski et de patinoires. Faire du ski ou du snowboard est devenu une activité branchée.

Symbole de cet engouement, la Chine a obtenu le mois dernier neuf médailles d'or olympiques, explosant son précédent record et dépassant les Etats-Unis. Poids lourd des Paralympiques d'été, le géant asiatique est toutefois à la peine pour ceux d'hiver. Il n'a obtenu au cours de l'histoire qu'une seule médaille - en 2018 avec l'or en curling. Mais sa délégation de 96 sportifs espère faire mieux à domicile.

Etre handicapé reste difficile en Chine, notamment dans les campagnes. Mais la situation s'est améliorée depuis les Paralympiques de 2008. L'acceptation du handicap par le grand public a progressé, selon plusieurs études. Les infrastructures sont également meilleures, avec la multiplication ces dernières années des rampes d'accès pour les fauteuils, des ascenseurs adaptés et des pavages tactiles au sol pour les malvoyants.

