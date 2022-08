Ligue Magnus - Anglet Hormadi vit "une rupture" : tout sur l'effectif, le calendrier et les ambitions

L'Hormadi est de retour ! Après un premier galop d'essai à Bordeaux la semaine passée (4-2), les hockeyeurs angloys disputent deux matchs de préparation à domicile, ces jeudi 1 (Université du Québec Trois Rivières, 20h) et vendredi 2 septembre (Boxers Bordeaux, 20h), à une semaine du début de la Ligue Magnus (élite) contre Gap (9 septembre, 20h30).

Ambition : ramener "de la joie" et une qualification

Sortie d'une saison décevante, avec une 10e place au classement, loin de la qualification pour les phases finales visée, l'Hormadi a décidé d'opérer de grands changements. "C'est une rupture, affirme Grégoire Delage, le président du conseil d'administration. On passe maintenant sur un modèle différent des années précédentes, qui ressemble plus à l'ADN de l'Hormadi puisqu'on a fait le choix d'un très jeune entraîneur en devenir". Et pour cause, l'heureux élu, Pierrick Rézard n'a que 32 ans.

Un entraineur "probablement plus tourné sur l'humain, avec d'autres méthodes, peut être plus en phase avec les nouvelles générations", explique Grégoire Delage. Ce dernier souhaite que son jeune entraineur arrivé de Dunkerque (D1), qui n'a pour expérience de la Ligue Magnus qu'une année en tant qu'assistant à Gap (2019-2020), ramène "de la joie, un état d'esprit", du spectacle à La Barre et qu'il permette aux jeunes "de s'épanouir. Parce que l'avenir de l'Hormadi à des niveaux de budget comme le nôtre, c'est la jeunesse qui est formée ici."

"Un jeu de vitesse vers l'avant"

Pour autant, pas question de parler de transition. Grégoire Delage vise à nouveau une place en phase finale. "Je pense que les ingrédients sont là. Il n'y a pas de raison que le groupe n'atteigne pas les playoffs." C'est aussi l'avis de l'entraineur auvergnat : "en tant que compétiteurs, on veut forcément aller en playoffs". Et ce même si le groupe, avec seulement 23 joueurs dont 8 de 22 ans et moins, parait un peu léger. "En terme de profondeur de banc, on est peut être pas les meilleurs de la Ligue, reconnait Pierrick Rézard. Comme on n'a pas le plus gros budget de la Ligue non plus, ça va ensemble. Mais je ne m'en plains pas. Je suis très confiant avec le groupe que j'ai."

Un groupe que l'entraineur, pour parvenir à remplir les objectifs, souhaite faire progresser individuellement. "Quand on dit développer les joueurs, explique l'ancien entraineur de l'équipe de France U20, on ne parle pas de formation forcément que des jeunes joueurs. On parle de n'importe quel joueur. Un joueur de 35 ans, il peut continuer à progresser". Pierrick Rézard veut que ses joueurs gagnent en vitesse et précision afin de développer le jeu qu'il prône, "basé sur les transitions, un jeu de vitesse vers l'avant, très rapide." Mais si la finalité reste avant tout de "gagner des matchs".

Les joueurs adhèrent

A en croire son capitaine, Thomas Decock, les joueurs adhèrent totalement à cette philosophie de jeu qui "se prête très bien à notre patinoire. Le groupe a tout de suite marché dedans. C'est très prometteur." L'attaquant, qui est l'un des tauliers du groupe, assure également que l'amalgame entre les anciens et les nouveaux a réussi. "Pour l'instant, ça se passe vraiment bien. Il y a une très bonne éthique de travail, très bonne ambiance. Je parle d'ambiance générale, d'implication."

Des impressions qui vont maintenant devoir être éprouvées. L'Hormadi attaque son championnat le vendredi 9 septembre à domicile avec la réception de Gap et déjà des réponses à apporter aux nombreuses interrogations.

L'effectif : treize arrivée, Zubov non conservé

L'Hormadi a enregistré, en plus de son entraineur David Dostal, le départ de 13 joueurs à l'intersaison, dont ses 3 gardiens. Pour les remplacer, Anglet a recruté 9 joueurs, majoritairement français, et promu 4 jeunes issus de son équipe U20. Le club basque cherche encore un attaquant pour pallier le départ d'Ilya Zubov. L'international russe au CV impressionnant, annoncé comme une grande star pour la Ligue Magnus, n'a pas donné satisfaction et n'est finalement pas conservé.

Karolus Kaarlehto

Âge : 24 ans

Nationalité : Finlandais

Poste : Gardien

Arrivé courant août, en remplacement de la recrue canadienne Clarke Saunders, qui a du mettre fin à son contrat pour des raisons de santé, le jeune portier finlandais (1,87m, 81kg) pourrait être la belle surprise de la saison. Pierrick Rézard : "Il a connu le très haut niveau en Finlande, en Ligaa. Il nous a impressionné, vraiment, techniquement. C'est un jeune gardien, c'était le petit questionnement qu'on se posait, est-ce qu'il va être capable, dans les moments difficiles, de garder son hockey. Pour le moment, il nous montre des très, très bonnes choses. Et c'est une personnalité avec des bonnes valeurs humaines".

Julien Gaubert

Âge : 25 ans

Nationalité : Français

Poste : Gardien

Lui aussi arrive cette saison à La Barre, en provenance de Brest (D1). Formé à Reims, Angers et Rouen, il va véritablement découvrir la Ligue Magnus (1 match joué). Pierrick Rézard : "Un gros, gros travailleur donc on est bien content aussi de l'avoir."

Maxime Loubier

Âge : 19 ans

Nationalité : Française

Poste : Gardien

Le jeune portier de l'équipe U20 s'entraine cette saison avec le groupe professionnel. Il sera le 3e gardien de l'Hormadi.

Michal Gutwald

Âge : 29 ans

Nationalité : Tchèque

Poste : Défenseur

Le puissant et athlétique défenseur (1,91m, 100kg) sort d'une belle première saison avec Anglet. Il a inscrit 17 points (9 buts, 8 assistances) en 43 matchs.

Mathieu Pons

Âge : 28 ans

Nationalité : Français

Poste : Défenseur

Le plus ancien du groupe avec Thomas Decock. Mathieu Pons entame sa 9e saison à La Barre. Capitaine la saison passée, le Grenoblois fait partie des piliers sur lesquels compte Pierrick Rézard pour animer le groupe tant sur la glace qu'en dehors.

Arthur Larroque

Âge : 19 ans

Nationalité : Français

Poste : Défenseur

Le Basque de naissance, qui a fait toutes ses classes à l'Hormadi, a découvert la Ligue Magnus la saison passée (38 matchs, 3 assistances). L'international junior a prouvé que l'on pouvait compter sur lui et devrait encore gagner en importance dans la rotation.

Charles Schmitt

Âge : 21 ans

Nationalité : Français

Poste : Défenseur

Le Montpelliérain qui sort d'une saison pleine en Ligue Magnus avec Briançon (41 matchs, 28 points) est l'un des grands espoirs au poste. Il a connu ses deux premières titularisations avec l'équipe de France cette année. Pierrick Rézard : _"C'est l'avenir du hockey français_. C'est un joueur qui est très mobile. C'est un petit diamant à tailler. Il y a déjà un très bon travail de fait, il y a quelques petits ajustements à faire pour qu'il puisse passer un étape supplémentaire et je suis très content qu'on puisse le faire avec lui."

Matyas Zelingr

Âge : 23 ans

Nationalité : Tchèque

Poste : Défenseur

Le jeune défenseur tchèque possède des dimensions (1,91m, 94kg) qui parlent d'elles-même. Recruté en deuxième division dans son pays au HC Slavia Praha, l'international junior a tapé dans l'oeil de Pierrick Rézard : "ilnous a impressionnés sur les vidéos qu'on regardait de lui sur tout ce qui était prise en charge défensive. Encore un gros gabarit. On se rend compte plus on le voit à l'entraînement, qu'il est aussi capable d'apporter offensivement. Donc un très bon défenseur."

Olivier Dame-Malka

Âge : 32 ans

Nationalité : Français

Poste : Défenseur

Le franco-canadien arrive de l'élite danoise où il évoluait la saison passée au sein des Rødovre Mighty Bulls (40 matchs, 6 points). International tricolore, champion de France avec Rouen (2015-2016), il fait partie des recrues qui doivent permettre à l'Hormadi de franchir un pallier. Pierrick Rézard : "il a un très gros shoot, c'est un joueur de caractère sur qui on peut compter vraiment dans les moments difficiles. C'est ce type de joueur dont on aura besoin pour aller en playoff."

Theo Fremond

Âge : 20 ans

Nationalité : Français

Poste : Défenseur

Deuxième saison en Ligue Magnus pour cet international junior qui, natif de la côte basque, a fait toutes ses classes à l'Hormadi. Après avoir découvert l'élite la saison passée (13 matchs, 1 assistance), il tentera de gagner du temps de jeu.

Baptiste Manciot

Âge : 19 ans

Nationalité : Français

Poste : Défenseur

Encore un "Hormadi boy", formé au club, devenu international U20 cette année, et qui se voit aujourd'hui offrir la possibilité de s'installer en Ligue Magnus après avoir participé à 2 rencontres la saison passée.

Thomas Decock

Âge : 36 ans

Nationalité : Français

Poste : Attaquant

Le joueur le plus capé avec l'Hormadi en Ligue Magnus (212 matchs, 48 buts, 71 assistances) entame une 7e saison consécutive, la 11ème au total, dans le club qui l'a formé. Pierrick Rézard a décidé de lui confié le capitanat, rôle qu'il a déjà endossé de 2018 à 2021 : "c'est tellement naturel pour moi que Thomas soit le capitaine de cette équipe."

Lionel Tarantino

Âge : 34 ans

Nationalité : Français

Poste : Attaquant

Cinquième saison sur les bords d'Adour pour le Toulousain qui a fait toutes ses classes à Rouen. L'attaquant international, qui dispute sa 16e saison consécutive en Ligue Magnus, fait partie des cadres de la maison verte sur lesquels souhaite s'appuyer Pierrick Rézard.

Nicolas Arrossamena

Âge : 32 ans

Nationalité : Français

Poste : Attaquant

Le quatrième des "anciens" mousquetaires de l'Hormadi avec laquelle il entame sa cinquième saison. L'attaquant expérimenté, 538 matchs en Ligue Magnus, est l'un des dix meilleurs pointeurs du championnat en activité : 290 points (148 buts, 142 assistances). Nommé capitaine assistant comme l'an passé, il est l'un des piliers sur lesquels compte Pierrick Rézard pour encadrer ce groupe renouvelé et rajeuni.

Hugo Baron

Âge : 20 ans

Nationalité : Français

Poste : Attaquant

Lancé dans le grand bain de la Magnus en 2020-2021 (17 matchs), le Tarbais formé à Anglet rempile pour une troisième saison en élite avec l'ambition de continuer son ascension et s'imposer dans la rotation (36 matchs, 2 assistances la saison passée)

Victor Ranger

Âge : 23 ans

Nationalité : Français

Poste : Attaquant

Malgré son jeune âge, le central passé par la Finlande ferait presque figure d'anciens à l'heure d'entamer sa cinquième saison à l'Hormadi, entrecoupées d'une année à Gap. L'international tentera de franchir un cap cette saison.

Anton Vasilev

Âge : 24 ans

Nationalité : Russe

Poste : Attaquant

Sans doute la révélation de la saison passée. Arrivé sans bruit en cours de championnat, au mois de décembre, il s'est tout de suite imposé et fait trembler les défenses adverses (22 matchs, 22 points dont 9 buts). Son association avec son compatriote Alexei Polodyan devrait une nouvelle fois faire mouche cette saison.

Alexei Polodyan

Âge : 24 ans

Nationalité : Russe

Poste : Attaquant

Troisième meilleur pointeur (7 buts, 19 assistances) de l'Hormadi la saison passée, bien qu'il n'ait joué que les 2 tiers de la saison (30 matchs), l'ancien international U20 russe sera cette année encore l'un des fers de lance de l'attaque angloye.

Alexander Nikulin

Âge : 37 ans

Nationalité : Russe

Poste : Attaquant

Passé brièvement par la prestigieuse NHL au sein des Ottawa Senators (2 matchs) et les Phoenix Coyotes (1 match), mais plus longuement par l'AHL (sorte de D2 nord-américaine), il a surtout compilé 10 saisons en KHL, le très relévé championnat russe. Il arrive du championnat élite finlandais (Mestis). Malgré cette énorme expérience, le plus "vieux" du groupe n'est pas le moins enthousiaste à en croire Pierrick Rézard : "Il prend énormément de plaisir à jouer, et c'est ça, je pense, le plus important pour continuer à être performant. Il est très grand, il est costaud, il respire le hockey. C'est un vrai plaisir de le voir évoluer sur la glace"

Robin Lamboley

Âge : 26 ans

Nationalité : Français

Poste : Attaquant

C'est un retour à Anglet pour le franco-américain formé à Grenoble qui évoluait ces deux dernières saisons à Bordeaux, après avoir déjà évolué deux saison sous le maillot de l'Hormadi. Pierrick Rézard : "C'est un gars qui est d'une gentillesse.... qui passe très bien dans le vestiaire. Il a un très gros gabarit, un bon lancer. En infériorité numérique, ça fait partie des joueurs dominants."

Fabien Kazarine

Âge : 27 ans

Nationalité : Français

Poste : Attaquant

L'Amiénois, international (7 sélections), sort d'une saison décevante à Chambéry (44 matchs, 13 points). Pierrick Rézard compte bien le relancer et l'amener à son meilleur niveau : "il n'a pas fait sa meilleure saison l'année dernière par rapport à ce que nous, on pense qu'il peut faire. Donc on a des gros espoirs sur lui. C'est un jeune joueur qui a d'énormes qualités offensives."

Théo Larroque

Âge : 21 ans

Nationalité : Français

Poste : Attaquant

Pleinement intégré cette année à l'effectif professionnel, après avoir découvert la Ligue Magnus en 2020-2021 (4 matchs), le jeune basque tentera de se faire une place dans son club de formation.

Bastien Zago

Âge : 22 ans

Nationalité : Français

Poste : Attaquant

Le jeune haut-savoyard fait partie de ces potentiels que Pierrick Rézard veut développer et emmener au plus haut. Dans le viseur de l'entraineur depuis un moment, l'international U20 arrive de Chamonix (11 matchs de Magnus l'an passé) pour enfin gagner du temps de jeu après avoir du se contenter de bout de matchs en élite à Rouen (8 matchs en 3 saisons). Pierrick Rézard : "c'est un joueur que j'avais déjà prospecté pour le faire venir à Dunkerque les années précédentes. C'est un super gamin avec des valeurs humaines qui sont incroyables. C'est un gros bosseur. On prend un plaisir fou au quotidien à travailler avec lui. Je suis très optimiste sur son évolution"

Calendrier

L'Hormadi débute sa saison par la réception de Gap. Grenoble, le champion en titre, est attendu à La Barre le 15 novembre, tandis que Rouen, son prédécesseur, sera sur la côte basque dès le 30 septembre.

