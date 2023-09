Ligue Magnus : "Une piqûre de rappel", pour l'Hormadi Anglet défait contre Briançon (0-3)

L' Anglet Hormadi espérait sans doute mieux pour débuter la saison. En ouverture du championnat de Ligue Magnus, l'équipe a été sèchement battue par Briançon (0-3) , dans son antre de la patinoire de la Barre, devant un millier de spectateurs. Un but encaissé à une seconde de la fin du premier tiers, deux dans le dernier, malgré les 20 arrêts du portier Dylan Saint-Cyr. Les réactions de l'ailier Nicolas Arrossamena, de l'entraineur Pierrick Rézard et du président Cédric Cazenabe.

Nicolas Arrossamena : "Peut-être un manque de lucidité"

"Ce n'est évidemment pas le résultat attendu à la maison, mais c'est comme ça. On a changé beaucoup de monde à l'intersaison. On a fait cinq matches de prépa, c'est ce qu'on pouvait se permettre de faire. Je pense qu'il va falloir un petit peu de temps pour que la mayonnaise prenne. C'est à nous de tirer le positif. On a quand même joué beaucoup avec le puck, même si on n'a pas su saisir nos occasions. Peut-être un manque de lucidité. Il va falloir resserrer la défense et repartir au travail dès lundi."

"C'est peut-être un mal pour un bien. Ça arrive maintenant, ça nous fait une piqûre de rappel et maintenant, on va travailler plus fort pour revenir contre Grenoble la semaine prochaine et commencer la saison. Parce qu'il va falloir prendre des points le plus vite possible."

Pierrick Rézard, entraineur : "Des erreurs pas acceptables"

"Je suis mécontent d'avoir perdu ce match, déçu du résultat. Sur l'engagement, on est satisfait. Il y a eu des bonnes choses. On n'a pas une équipe qui a baissé les bras. Il y a du positif mais aussi des choses qui ne sont pas acceptables sur les buts. Notamment sur le premier, deux secondes suffisent pour encaisser un but. Nous n'avons pas été suffisamment vigilants."

"À l'heure actuelle, on ne sait pas qui sera vraiment abordable ou non. Le championnat ne fait que débuter. Si on juge Briançon sur les dernières années, peut-être, ils le sont. Mais cet été ils se sont bien améliorés, c'est beaucoup plus cohérent. Mais même avec une victoire, cela n'aurait pas changé notre façon de penser pour les prochaines semaines."

Cédric Cazenabe, président : "On a le groupe de joueurs que l'on voulait"

"C'est sûr qu'on ne s'attendait pas à ce score. Mais on savait que Briançon était très fort. On l'a vu déjà en match amical là-bas. Ça a tourné dans le mauvais sens. Je pense qu'il y avait de la crispation par rapport à un premier match de la saison pour ce groupe qui apprend encore à se connaitre. On a encore des joueurs qui sont off, des gros volumes de jeu."

"J'ai toujours dit que je voulais des mangeurs de palets et on les a. On l'a vu quand on est parti en Italie, on l'a vu encore contre Bordeaux. Bon, contre Briançon, on a peut-être lâché. Mais j'ai mes joueurs. Pierrick (Rézard) et notre directeur sportif Xavier (Daramy) ont travaillé ensemble pour constituer ce groupe. Il ne faut donc pas s'attarder sur ce match et repartir de plus belle. Pour bien négocier la réception de Grenoble dans une semaine."

"Les objectifs, c'est d'avoir un club en élite, de se battre pour ce club. Comme tout le monde, on rêve tous de faire les play-offs. C'est notre budget, c'est notre idée, c'est notre projet. Maintenant, peu importe la place tant qu'on est en phase-finale. Mais il y a du jeu, il y a de la concurrence et il ne faut surtout pas s'emballer, dans un sens comme dans l'autre."

