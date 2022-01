Malgré une blessure, le snowboarder alsacien Sylvain Dufour rêve de ses quatrièmes Jeux olympiques

C’est très certainement le dernier défi de sa longue carrière. Le snowboarder de Sainte-Marie aux Mines Sylvain Dufour va tenter ces prochains jours de se qualifier pour la quatrième fois pour des Jeux olympiques d’hiver, ceux de Pékin qui auront lieu le mois prochain.

Une blessure au très mauvais moment

La tâche s’annonce compliquée, car l’Alsacien de 39 ans a été victime d’une double entorse de la cheville juste avant le début de la saison. Il a manqué les quatre premières courses qualificatives pour les JO, il lui reste trois épreuves en une semaine pour briller et décrocher son 4ème billet olympique.

Les douleurs à la cheville n'ont pas disparu. Malgré cela, il devra faire un Top 8 ou deux Top 16 ce samedi à Scuol en Suisse, puis mardi et samedi prochain en Autriche (et intégrer les 30 meilleurs mondiaux au classement de la Coupe du monde).

"Ça n'est pas courant de faire quatre fois les Jeux, c'est pour ça que je me bats et que je m'entraîne depuis quatre ans, raconte Sylvain Dufour. C'est un mauvais timing pour la blessure, c'est frustrant, mais ça fait partie du sport. On va tout faire pour y arriver encore, ça n'est pas fini".

Sans soutien de sa fédération

Sylvain Dufour ne galère pas que physiquement cette saison. Il n’est plus soutenu financièrement par sa Fédération : "Une saison coûte environ 20.000 euros et la Fédération me payait une bonne moitié, voire les trois quarts. Il faut trouver d'autres sponsors, d'autres façons de financer la saison. Je mets beaucoup de ma poche, mais il n'y a pas le choix. Si on veut aller aux Jeux, il faut se donner les moyens".

Le dernier challenge d'une longue et riche carrière ?

Cette quête de qualification olympique est très certainement le dernier défi de la carrière de Sylvain Dufour. "Je vais sur mes quarante ans, sourit le membre du ski club de Sainte-Marie-aux-Mines. J'ai trois enfants qui grandissent vite sans moi, donc j'aimerais les voir un peu. Et puis il y a plein d'autres choses à découvrir et à faire, autre que le sport".

En 2018, Sylvain Dufour avait terminé 4ème des Jeux olympiques de Pyeongchang. Il a aussi été deux fois vice-champion du monde de snowboard en 2009.

à lire aussi VIDEO - JO2018 : le snowboarder alsacien Sylvain Dufour veut rider vers la médaille