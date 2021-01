Manque de neige et coronavirus : il faut sauver le soldat Transju

2021 aura-t-il la peau de la Transjurassienne ? Les responsables de la Trans'organisation sont en tout cas déterminés à tout faire pour l'éviter. La plus grande course de ski de fond de la région doit se tenir les 13 et 14 février, et toute une série de mesures ont déjà été prises pour la maintenir.

Y aura-t-il une Transju cette année ? Avec le Covid et la pagaille d'annulations d'événements sportifs en tout genre cette année, on est en droit de se poser la question. Pour les responsables de la Trans'organisation elle est même cruciale car pour rappel la Transju a déjà été annulée l'année dernière faute de neige. Du coup, les organisateurs travaillent d'arrache pied pour qu'il y ait bien coûte que coûte une Transju le week-end des 13 et 14 février.

50 km et pas plus de 3.000 participants au total le week-end

Pour offrir aux participants et aux bénévoles les meilleurs conditions sanitaires possibles ils ont déjà envisagé toute une série de mesures : la première et non la moindre, une distance réduite cette année à 50 km, histoire de raccourcir la course de 3 heures pour les concurrents les plus lents. Cela permettra d'étaler les départs avec une distanciation supplémentaire. Autre avantage, diminuer également le coût de la sécurisation du parcours (moins de secouristes et de médecins). Pour les mêmes raisons, le nombre de participants a lui aussi été réduit à 1000 le samedi pour le classique et 2000 le dimanche.

Un parcours entre Bois d'Amont et Chaux-Neuve

Le parcours se fera comme en 2018 entre Bois d'Amont et Chaux-Neuve ce qui permettra d'éviter les endroits inondables comme les stades de départ et d'arrivée. Enfin si c'est nécessaire des courses seront reportées du dimanche au samedi. Toutes les activités d'intérieur comme les repas, réceptions, ou le salon nordique ont été supprimées, ont seulement été conservés l'espace de distribution des dossards et les vestiaires à l'arrivée.

Le bonnet de la Transju remplacé par un tour de cou avec filtre homologué

Enfin cette année le traditionnel bonnet de la Transju a été remplacé par un tour de cou avec filtre homologué son port sera obligatoire sur les zones de départ, les ravitaillements et une fois franchie la ligne d'arrivée.

Les inscriptions à cette Transju 2021 sont ouvertes depuis début novembre sur le site de la Transju. En cas d'annulation liée au Covid les participants seront remboursés à 90%, si c'est en raison de la météo à hauteur de 50%. Dans tous les cas, une course virtuelle sera proposée à la place.