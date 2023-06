Marie Bochet, multimédaillée de ski paralympique : "Je n'ai pas peur de la suite"

Cette fois elle raccroche définitivement les skis . Marie Bochet a annoncé ce lundi sa retraite sportive à la fin de la prochaine saison de ski. La Savoyarde qui a tout raflé pendant des années sur les pentes, décide de s'arrêter, alors qu'elle souffre d'une hernie discale dont elle a été opérée en 2022.

À seulement 29 ans, c'est une décision difficile mais elle assure que la suite ne l'impressionne pas. La native du Beaufortain se dit prête pour l'avenir avec de nombreux projets déjà lancés. Marie Bochet était l'invitée de la matinale de France Bleu Pays de Savoie ce mardi pour revenir sur sa grande carrière et évoquer les projets à venir.

France Bleu Pays de Savoie : Vous avez annoncé votre retraite sportive ce lundi. Comment s'écrit la suite pour vous, quels sont vos projets ?

Marie Bochet : Il y a beaucoup de choses, notamment sur l'année 2024 avec les Jeux à Paris, les Jeux olympiques et paralympiques où je suis impliqué au sein de la commission des athlètes, je suis ambassadrice des Jeux. Il va y avoir pas mal de choses l'année prochaine et je n'ai pas envie de me priver de vivre ces moments de sport en France qui vont être extraordinaires. Donc j'ai envie d'y être, d'y participer et je n'ai pas envie d'être d'être contrainte par des obligations sportives. J'ai d'autres projets, plus personnels aussi et professionnels et j'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie de savoir aussi ce que je suis capable de faire dans d'autres milieux et dans d'autres domaines de ma vie.

Est-ce qu'on va vous voir revenir comme consultante chez France Bleu et chez Radio France?

Oui, je serai au micro de Radio France sur les championnats du monde de para athlétisme à Paris qui commencent le 8 juillet. C'est une expérience que j'ai vraiment appréciée cet hiver sur les championnats du monde de ski alpin de Méribel et Courchevel et qu'on réitère cette année sur d'autres événements. C'est quelque chose qui me permet aussi de découvrir aussi les autres sports, les autres athlètes. Je vais également m'investir au sein de la commission des athlètes du Comité paralympique des sports français et j'ai aussi cette curiosité d'aller à la rencontre des autres disciplines, notamment des disciplines d'été en amont des Jeux de Paris 2024.

Vous avez connu une carrière très prolifique avec beaucoup de médailles. Très intense aussi pendant des années. Est ce que vous avez un peu peur que ça s'arrête ?

J'avais peur de ça il y a quelques années. C'est pour ça que je pense que je n'arrivais pas à arrêter. Je n'arrivais pas à annoncer cette cette fin de carrière parce que j'avais effectivement peur de ça, parce que je ne savais pas trop qui j'étais. À part ces médailles et à part cette carrière, je crois qu'aujourd'hui j'ai réussi aussi à construire une vie, à me construire des projets, à identifier ce que j'avais envie et ce dont je n'avais pas envie. Je n'ai pas forcément peur parce que je sais qu'il y a de belles choses qui m'attendent après. Et c'est tout ce travail là qui a été un peu long et qui n'est pas forcément facile. J'ai passé des moments un petit peu compliqué et c'est pour ça que je suis hyper soulagée. Ce sont des décisions qui ne sont pas faciles, mais je crois qu'aujourd'hui, moi, je n'ai vraiment pas peur de l'avenir. Et ça, c'est quand même un des premiers critères de ce choix.

Pour cette dernière saison, est-ce qu'il y a la crainte de ne pas être au niveau maximal ?

Non parce que je crois qu'au contraire, le fait que ce soit ma dernière saison, que je le sache, que je l'annonce, ça me donne aussi un petit surplus d'énergie et d'entrain. J'avais encore des belles choses sous les skis avant de me blesser en amont des Jeux de Pékin. Et je sais qu'il y a de très belles choses qui peuvent encore m'attendre. Après, voilà, je ne suis pas toutes seules sur le circuit, donc je sais que les filles vont s'entraîner aussi. Mais en tout cas, moi, je sens que je suis capable aujourd'hui de revenir à un niveau plutôt très correct.

Si vous deviez garder un seul souvenir de toutes ces années de carrière, de médailles, de paralympiques, de championnats du monde, ce serait lequel ?

Impossible d'y répondre. C'est vraiment trop compliqué de résumer presque quinze ans de carrière. Il y a eu des moments de joie intenses avec ma première victoire aux Jeux, et puis toutes celles qui ont suivi. Mais il y a aussi eu des émotions, peut être un petit peu de moments moins faciles. Ça aussi, je le retiens. Il y a trop de choses pour ne retenir qu'une seule chose.

Le sport de très haut niveau parce que c'est une expérience très particulière que peu de personnes ont l'occasion de vivre, qu'est ce que ça vous a appris ?****

Ça m'a permis de me connaître aussi bien physiquement parce qu'on repousse sans cesse nos limites physiques en préparation, que ce soit sur les skis, en termes d'engagement, mais aussi en termes de personnalité. Ça m'a appris à vivre en collectivité. C'est savoir aussi ce que je supporte, ce que je ne supporte pas. Ça m'a permis de me construire aussi un caractère qui est plus ou moins épicé [rires]. Forcément, j'ai commencé en équipe de France, je suis rentré chez moi, j'avais treize ans, donc j'ai quand même passé une large partie de ma vie à faire du ski et en plus, dans ces périodes qui sont quand même des périodes qui construisent énormément la personnalité des gens. Donc c'est sûr qu'au delà du physique, ça m'a construite et ça fait la femme que je suis aujourd'hui.

Votre prochaine mission, c'est donc l'organisation de Paris 2024 ?

Oui, mais je ne suis pas toute seule [rires]. Je vais être autour de ce projet et je vais le soutenir parce que j'y crois forcément et j'y crois. Je crois énormément dans les valeurs du sport et je pense que c'est un sacré événement qu'on a en France, qui va arriver et qu'il y aura de très belles choses à vivre auprès des athlètes, mais aussi sur les territoires. Et je crois que c'est un événement qui mérite d'être partagé.