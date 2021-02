Martin Fourcade, de retour aux Mondiaux de biathlon, croit à un doublé d'Emilien Jacquelin

Retraité depuis la fin de la saison dernière, Martin Fourcade assiste cette semaine aux Mondiaux de biathlon dans un nouveau rôle pour lui, celui de spectateur.

Vous êtes à Pokljuka, en Slovénie, pour les Mondiaux de biathlon. Des Championnats du monde marqués pour le moment par la démonstration de votre partenaire, l'Isérois Emilien Jacquelin. Avez-vous été bluffés vous aussi par sa course lors de la poursuite de dimanche ?

Non, d'ailleurs je n'arrête pas de répéter que je n'ai pas été bluffé par sa course, je le connais, je le sais capable de ce genre d'exploit. En revanche, j'ai été bluffé qu'il parvienne à le réaliser ce jour-là, sur les Mondiaux, un an après son titre à Antholz, dans des conditions de courses particulièrement nerveuses. Donc voilà, il m'a surpris dans sa manière de gérer cette pression, mais pas dans sa manière de performer, car je le connais trop bien. Je sais qu'il en est capable.

Pensez-vous qu'il est capable d'enchaîner sur une deuxième semaine à ce niveau ? A commencer par le 20km aujourd'hui ?

La dynamique est très importante sur des championnats du monde. Emilien réalise un début de Mondial parfait, avec une médaille de bronze sur le sprint et une médaille d'or sur la poursuite. Donc j'ai envie de croire qu'il peut se laisser porter par cette euphorie, par ce nuage sur lequel il marche. Oui j'ai envie de croire à un très beau résultat. C'est une compétition qui convient peut-être un peu moins à ses qualités que les deux premières mais il a tout à fait les moyens de nous faire rêver une fois de plus.

C'est la première fois que vous revenez sur une épreuve de biathlon depuis votre retraite en mars. Ça va, vous le vivez bien ? Ça ne vous démange pas trop ?

Non, je suis très heureux comme cela, très content de revoir tous ces visages familiers et la caravane du biathlon. Quand on prend la décision de prendre sa retraite, on se dit que la compétition, l'adrénaline va nous manquer. Mais on ne se rend pas compte que ce sont en fait les personnes et cette vie de groupe qui va nous manquer le plus. Donc je profite bien de revoir tout le monde, revoir ces sourire et partager ce soir que j'aime tant.

Vous pouvez aussi vous rendre compte que même après votre départ, l'équipe de France de biathlon reste l'une des meilleures nations aux monde. Mais ça non plus, ce n'est pas une surprise pour vous ?

Non effectivement, ce n'était pas une surprise. C'était d'ailleurs la première chose que je leur ai dit l'an dernier quand je leur ai annoncé ma retraire, que je pouvais me retirer très sereinement car je savais qu'ils n'avaient pas besoin de moi pour aller chercher le titre olympique en relais l'an prochain à Pékin. J'espère qu'ils le montreront dès cette semaine à Pokljuka.