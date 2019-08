Martin Fourcade fait son festival à Annecy

Annecy accueille ce week-end la première édition du Martin Fourcade Nordic Festival. Les meilleurs biathlètes et fondeurs mondiaux ont répondu à l’invitation du quintuple champion olympique. Au programme : compétitions et promotion du biathlon.

Haute-Savoie, France

Ce week-end à Annecy à l’occasion du premier Martin Fourcade Nordic Festival, le Pâquier va se transformer en une immense arène de biathlon. Une boucle de 1,7 km, un pas de tir éphémère, des tribunes … mais pas de neige. Pour ce rendez-vous conçu et organisé par le quintuple champion olympique, les athlètes "glisseront" sur le bitume en ski-roues, une discipline dérivée du ski de fond qui se pratique avec des skis à roulettes.

Compétition et promotion

Pour pimenter la compétition, Martin Fourcade a pioché dans son carnet d’adresse. Plusieurs de "ses meilleurs ennemis" du circuit coupe du monde, comme par exemple le norvégien Johannes Boe, ont accepté son invitation tout comme une bonne partie de l'équipe de France.

"Nous aurons à Annecy les huit meilleurs biathlètes masculins et les huit meilleures féminines qui s’affronteront sur des formats très compétitifs. C’est une vraie compétition sportive", assure le biathlète tricolore. Mais en amenant le biathlon en plein centre-ville, Martin Fourcade veut aussi braquer les projecteurs sur sa discipline. Durant tout le week-end, de nombreux ateliers permettront au public, plus de 10.000 spectateurs attendus, de tester ce sport.

Les athlètes seront plus accessibles et pourront partager avec les fans"- Martin Fourcade

Circulation perturbée

L’organisation du Martin Fourcade Nordic Festival va engendrer des modifications temporaires de circulation et de stationnement aux abords du parcours les 31 août et 1er septembre.

Circulation interdite

Samedi 31 août de 11h30 à 20h, la circulation sera interdite à tous les véhicules et dans les deux sens de circulation :

- Avenue Albigny, entre la rue Louis Revon et l’avenue de France

- Rue André Theuriet, entre l’avenue d’Albigny et l’avenue François Favre

- Rue Dupanloup, entre l’avenue d’Albigny et la rue Monseigneur Rendu

- Rue Saint Bernard de Menthon, entre l’avenue d’Albigny et l’avenue François Favre

Stationnement neutralisé

Le stationnement sera interdit du vendredi 30 août dès 20h au samedi 31 août à 20h :

- Rue Dupanloup, entre l’avenue d’Albigny et la rue Monseigneur Rendu

- Boulevard Saint-Bernard de Menthon, entre l’avenue d’Albigny et l’Avenue François Favre

- Rue André Theuriet (8 places en stationnement parallèle et 4 places en stationnement longitudinal au plus près de l’Avenue d’Albigny)

Ainsi que du vendredi 30 août à 22h au 1er septembre à 22h :

- Parking public de l’Impérial (120 places)

- Parking Public Saint Bernadette (120 places)