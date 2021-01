Martin Fourcade : pourquoi a-t-il pris sa retraite si jeune ?

Il est le sportif français le plus médaillé aux Jeux olympiques. Pourtant, en mars 2020, Martin Fourcade décide de prendre sa retraite de biathlète alors qu'il a à peine 32 ans. Derrière cette décision : l'envie de vivre autre chose, avec plus de légèreté.

Le biathlon est un sport d'endurance. Contrairement à d'autres disciplines dites « explosives », il est donc possible de le pratiquer à haut-niveau jusqu'à un âge avancé. C'est pourquoi, la décision de Martin Fourcade de prendre sa retraite à 32 ans alors qu'il est au sommet de sa gloire surprend la planète des biathlètes et du sport en général. Le quintuple champion olympique s'en explique au micro de Bixente Lizarazu dans Planète Liza.

L'impression de poser un sac à dos

Une chose est sûre : Martin Fourcade n'a pas arrêté pour des raisons physiques. Les causes sont plutôt à rechercher du côté de sa motivation, d'ambitions nouvelles et de sa vie personnelle. Comme il le résume si bien : « C'était devenu lourd à porter de ne pas prendre sa fille sur ses épaules parce qu'on a une séance le lendemain ». De nombreuses petites choses du quotidien qui ont progressivement pris le dessus sur l'énergie du départ.

Pour le sportif de haut-niveau, son départ à la retraite représente une charge en moins, comme « l'impression de poser un sac à dos ».

Le sport, un lien social

Le triple vainqueur des Jeux olympiques de PyeongChang en 2018 est pleinement conscient qu'il s'est construit socialement grâce au biathlon depuis 10 ans. Il n'a donc aucune envie d'arrêter. D'ailleurs, la vie de Martin Fourcade n'a pas beaucoup changé depuis la Corée du Sud. « Je fais du sport tous les jours mais je fais ça avec tellement plus de légèreté ».

Son nouveau statut, loin des compétitions, lui offre en effet la possibilité de s'aventurer plus loin, entre amis, à un autre rythme. Mais avant tout, celui qui a été 13 fois champion du monde entre 2007 et 2020 sait qu'il a gagné quelque chose d'encore plus précieux : du temps avec ses deux enfants.

