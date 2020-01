Martin Fourcade remporte la mass start d'Oberhof et reprend la tête de la Coupe du Monde

Le biathlète Martin Fourcade a remporté la mass start d'Oberhof ce dimanche. Le septuple vainqueur de la Coupe du monde a retrouvé son tir, avec seulement deux fautes dans des conditions difficiles. Il signe son troisième succès de l'hiver et reprend le dossard jaune de leader de la Coupe du monde à Johannes Boe, qui est absent en Allemagne.

Deux victoires, ça faisait un moment que ce n'était pas arrivé !

Cette victoire arrive deux jours après sa victoire sur le sprint. "Je me suis vraiment fait plaisir, je suis arrivé à maîtriser cette course" a réagi Martin Fourcade après sa victoire. "J'avais à cœur de revivre ces sensations qui m'avaient tellement manqué l'année dernière. Deux victoires, ça faisait un moment que ce n'était pas arrivé ! Enchaîner ces deux belles courses me fait beaucoup de bien, pour la confiance. C'est aussi un grand plaisir de porter à nouveau le dossard jaune. C'est une prise de conscience, de voir que j'ai eu la chance de le porter quasiment sans discontinuer pendant sept ans... Et finalement ce qui était devenu normal pour vous et moi ça ne l'était pas. _Maintenant je me dis : profite de l'avoir !_"