Matthieu Bailet : "j'ai emporté à Pékin les couleurs de Nice dans mon coeur"

Matthieu Bailet est le premier des quatre Azuréens à entrer en piste aux JO d'hiver de Pékin la nuit prochaine. Le skieur niçois participe à ses premières olympiades et va tout donner pour décrocher une médaille. "Plus un rêve qu'un objectif" confie le pensionnaire de l'Interclub de Nice.

Comment ça va avant ces premiers JO ? Êtes-vous remis de cette mauvaise chute à Kitzbühel début janvier ?

C'est vrai que ça n'a pas été la meilleure préparation mais j'ai eu beaucoup de chance. Ce n'est pas une grosse blessure, même si j'ai encore des douleurs aujourd'hui. Je suis tombé, je me suis fait mal au tibia avec un œdème musculaire. La douleur s'estompe. Mais sinon je me sens bien !

Vos aviez également été sérieusement touché au bras en début de saison...

Peu importe les blessures et la préparation, la motivation est là ! Il faut toujours essayer de tourner les choses dans le bon sens. Je me suis blessé au bras, mais finalement, cette blessure, je l'ai très bien vécue. Elle m'a permis de me ressourcer et de retourner sur mes terres natales à Nice. Derrière, le début de saison s'est très, très bien passé. Je dirais que cette blessure au tibia est un petit peu plus embêtante, même si elle est plus minimes, parce qu'elle arrive à un moins bon moment. Je ne suis pas à 100%, mais la motivation, la détermination et le travail ont été fait en amont. Donc il y a tout pour aller chercher quelque chose de beau !

Vous l'avez dit, vous êtes venu vous soigner, vous ressourcer ici à Nice. C'était important de prendre ces ondes positives sur vos terres natales ?

Bien sûr, c'était vraiment un besoin que je ressentais. Dès que j'en ai l'occasion je reviens chez mois dans ma maison de famille. Avant le début des Jeux là j'ai réussi à revenir quelques jours. Je récupère de l'énergie, de la fraîcheur mentale. C'est vraiment au niveau du cœur et au niveau de la tête que cela me fait du bien.

À 25 ans vous avancez vers vos premiers Jeux d'hiver. On se sent comment avant ce saut dans le grand bain, comme vous dîtes ?

Le stress n'est pas encore là. Il y a déjà beaucoup de joie quand on reçoit les affaires avec ces couleurs de la France. C'est une vraie fierté, une vraie satisfaction. La pression va monter crescendo jusqu'à la course. Mais c'est une vraie fierté et satisfaction pour moi d'avoir saisi cette première sélection pour ces Jeux olympiques.

Le skieur niçois Matthieu Bailet - Anthony Oberst

Vous allez défendre la France et porter haut les couleurs de Nice également !

Bien sûr, c'est quelque chose que je porte toujours avec moi. Ces couleurs de Nice je les ai sur mon casque durant le circuit Coupe du monde. Et là, bien sûr, je les ai emportées avec moi, dans mon cœur. Je le revendique toujours que je ne suis pas montagnard. Je suis un citadin de la mer et c'est dans cette optique là et avec cette identité là que je me présente à ces Jeux.

Avec ces conditions sanitaires incertaines, vous pensez pouvoir profiter de l'événement au-delà de l'aspect sportif ?

C'est une question d'équilibre mais oui je vais vraiment me nourrir de ce tout ce que je vais vivre, parce que très peu de gens ont la chance de vivre un tel événement dans leur vie. Par contre l'idée c'est de vraiment économiser de l'énergie et de rester focus sur la performance. On est là pour ça, pas pour prendre des vacances. Oui ce sont mes premiers Jeux, j'ai des envies et des idées mais je vais devoir les adapter pour performer le jour J.

Est ce que vous avez un objectif sportif précis ?

Ma motivation va dans une seule direction : aller chercher une médaille ! Après pour être honnête c'est plus un rêve qu'un véritable objectif. Par contre l'objectif c'est de n'avoir aucun regret. De tout donner du départ jusqu'à l'arrivée, mettre toute mon énergie, peu importe ce qui peut se passer. Je veux jouer toutes les cartes sur la table pour ne pas avoir de regrets une fois passée la ligne d'arrivée.

L'an dernier, vous parliez de rêve de gosse après votre premier podium en Coupe du Monde... les JO c'est encore au-dessus ?

C'est un rêve de grand les JO ! La médaille olympique fait rêver n'importe quel athlète, dans n'importe quelle discipline. C'est l'aboutissement d'une carrière. Ce qui est important, c'est de ne se fermer aucune porte. Il y a des leaders et des outsiders c'est sûr mais ce qui est important c'est de ne se fermer aucune porte.

Votre coéquipière à l'Interclub de Nice Nastasia Noens participe à ses 4e JO. Est-ce qu'elle vous donne des conseils pour appréhender l'événement ?

On est sur deux circuits différences donc on ne s'est pas vu beaucoup avant le début de la compétition. Mais c'est vraiment super de pouvoir être à deux pour représenter notre club, notre identité. Avec finalement ces deux histoires différentes mais qui seront toutes les deux très belles j'espère !

Est ce que vous avez appris quelques mots de mandarin ?

Non il ne vaut mieux pas que je m'y risque ! En France je peux faire semblant de connaître quelques mots mais ici à Pékin ça va se voir que je bluffe ! Par contre j'avais à cœur de faire un clin d'œil au peuple chinois. C'est pourquoi j'ai personnalisé un casque aux couleurs et surtout aux symboles de ce pays. J'espère que ça leur fera plaisir.

Et ils représentent quoi ces symboles?

Pour le savoir il faut regarder la course la descente et le super-G ! Je ferai aussi un post sur mes réseaux sociaux pour expliquer le sens de ces symboles.

Matthieu Bailet est au départ de la descente la nuit prochaine (à partir de 4h heure française)