"Je rigolais et je pleurais à la fois" Matthieu Bailet raconte ses premiers JO

Sur la neige ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu pour Matthieu Bailet. Encore que ! Très offensif sur les skis, le pensionnaire de l'Inter club de Nice est resté fidèle à son style très audacieux et n'a aucun regret. 27e sur la descente, sorti de piste sur le Super-G, Matthieu Bailet veut surtout retenir l'émotion ressentie au moment de s'élancer pour ses premières olympiades. "Je suis parti là-bas avec des rêves, pas avec des objectifs et je reviens sans frustration. Je suis vraiment très satisfait de toutes les émotions vécues. A la fin de la descente je me souviens que je rigolais et je pleurais à la fois devant les micros. C'est ça les JO ! Un mélange de frustration et de satisfaction".

"Je n'ai aucun regret !" Matthieu Bailet revient sur ses premiers JO d'hiver sur France Bleu Azur. Copier

Un casque qui a fait sensation

Invité de 100% sport ce jeudi soir sur France Bleu Azur, le skieur de 25 ans nous a raconté comment il a. Matthieu Bailet a également fait sensation sur place, avec un casque un peu spécial, en forme de clin d'œil aux Chinois. "J'ai affiché la muraille de Chine, le panda et le dragon. Et je n'ai reçu que des bons messages ! Pour moi le casque c'est un gros kiff perso, c'est le seul objet qu'on peut personnaliser."

Le casque porté par Matthieu Bailet pendant ces JO, en forme de clin d'œil aux Chinois - Matthieu Bailet

La saison est loin d'être terminée !

Pour Matthieu Bailet la saison n'est pas terminée. La Coupe du Monde se poursuit en Norvège début mars à Kvitfjell, avant une échéance que le Niçois avec impatience : les championnats de France à Auron et Isola 2.000 fin mars. Champion de France en titre, Matthieu Bailet voudra briller sur ses terres, alors qu'il a ses habitudes dans la station d'Auron. "C'est un rendez-vous où on ne représente pas son pays mais son club ! Et ça me tient vraiment à cœur de défendre l'Inter club de Nice !" Rendez-vous du 23 mars au 1er avril !

