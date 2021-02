Mondiaux de biathlon : Anaïs Chevalier-Bouchet en argent sur le sprint

Au lendemain du double podium de Simon Desthieux et Emilien Jacquelin, nouvelle médaille pour la France aux mondiaux de Pokljuka en Slovénie. La Dauphinoise Anaïs Chevalier-Bouchet s'est parée d'argent ce samedi.

En difficulté au tir lors du relais mixte en ouverture des mondiaux, la jeune femme, qui vient de fêter ses 28 ans, n'a cette fois pas tremblé dans des conditions un peu venteuses. Avec un 9 sur 10 au tir et une grosse forme sur les skis, Anaïs Chevalier décroche sa deuxième médaille mondiale individuelle, quatre ans après le bronze, sur le sprint déjà, à Hochfilzen en Autriche.

Retour gagnant

Originaire de Revel dans le massif de Belledonne et désormais installée sur le plateau du Vercors, Anaïs Chevalier-Bouchet est revenue à la compétition cet hiver, après une saison de pause suite à la naissance de sa fille Emie en octobre 2019. Un retour qu'elle voulait gagnant. "Je ne suis plus toute seule", expliquait-elle avant le début de la saison. "Je ne veux pas perdre de temps, si ça marche pas je préfère rentrer à la maison et passer du temps avec ma fille plutôt que de faire des courses moyennes et attendre que le temps passe dans une chambre d'hôtel".

Un état d'esprit qui avait déjà permis de décroché deux podiums sur la coupe du monde depuis le début de la saison, elle était arrivée ambitieuse à Pokljuka, et a donc confirmé avec cette médaille d'argent, qui en plus lui permet d'être idéalement placée avant la poursuite de dimanche (15h30).