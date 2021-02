Mondiaux de biathlon : Anaïs Chevalier-Bouchet décroche le bronze sur la poursuite

La France poursuit sa très belle journée lors des Championnats du monde de biathlon, ce dimanche 14 février, en Slovénie. Anaïs Chevalier-Bouchet décroche la troisième place de la poursuite. Un peu plus tôt, Emilien Jacquelin avait remporté le titre chez les hommes.

Anaïs Chevalier-Bouchet décroche la troisième place de la poursuite des Championnats du monde de biathlon en Slovénie, ce dimanche 14 février. Avec deux fautes au tir, elle termine derrière la Norvégienne Tiril Eckhoff et l'Autrichienne Lisa-Theresa Hauser.

Une deuxième médaille en deux jours pour la Dauphinoise puisque samedi, elle avait décroché l'argent sur le sprint. La Norvégienne Tiril Eckhoff fait le doublé en remportant le sprint et la poursuite.

Sixième médaille de sa carrière

Anaïs Chevalier-Bouchet offre un cinquième podium au clan français depuis le début de la compétition. Un podium juste après la victoire d'Emilien Jacquelin sur la poursuite hommes. Le Français conserve son titre acquis l'an dernier.

La Française obtient la sixième médaille de sa carrière aux Championnats du monde après le bronze en sprint (2017) et en relais (2017) et l'argent en relais (2016), relais mixte (2017) et sprint (2021).

Trois autres Françaises étaient engagées dans cette poursuite. Julia Simon prend la 22e place, Justine Braisaz-Bouchet termine 30e et Anaïs Bescond 36e.